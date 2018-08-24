 Госдеп США: Новые санкции против РФ вступят в силу 27 августа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.08.2018

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Мир

Госдеп США: Новые санкции против РФ вступят в силу 27 августа

В Госдепартаменте DW подтвердили, что откажут России в доступе "к товарам и технологиям американского происхождения, особо важным с точки зрения национальной безопасности".

Эмблема Госдепартамента США

Вашингтон ожидает, что санкции в отношении РФ из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вступят в силу 27 августа, послепубликации соответствующей информации в Федеральном реестре - официальном журнале правительства США. Эту информацию в пятницу, 24 августа, подтвердили DW в американском Госдепартаменте.

"Срок уведомления, предписанный Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения (CBW Act)" от 1991 года "истек 22 августа", напомнили в американском внешнеполитическом ведомстве. "Мы направили соответствующее извещение для Федерального реестра относительно санкций и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа", - подчеркнули в Госдепартаменте.

Использование химоружия против своих граждан

Контекст

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Вашингтон 6 августа пришел к выводу, что "правительство Российской Федерации использовало химическое или биологическое оружие в нарушение международного права" и "против собственных граждан".

В среду, 8 августа, Госдепартамент уведомил Конгресс США о намерении ввести штрафные меры в отношении России в соответствии с требованиями CBW Act. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в первую очередь речь идет об отказе в доступе "к товарам и технологиям американского происхождения, особо важным с точки зрения национальной безопасности".

Запрет на экспорт устройств двойного назначения

В частности, имеется в виду запрет на экспорт в РФ электронных устройств двойного назначения и их компонентов, включая те, что используются в авиационной отрасли. Сейчас вопрос о поставках таких приборов решается точечно - в каждом конкретном случае. Новые штрафные меры могут в будущем предотвратить экспорт в Россию американских товаров на сотни миллионов долларов.

Во вторник, 21 августа, Министерство финансов США опубликовало публичный доклад из 17 страниц, посвященных различным санкционным программам, которые имеют отношение к России, взаимодействию США с иностранными партнерами и деятельности американской финансовой разведки. У отчета также есть засекреченное приложение.

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    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


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Ссылки в интернете

Сообщение на странице Федерального реестра

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