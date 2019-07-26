 Госдеп США выступил с рядом обвинений в адрес России в связи с ДРСМД | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.07.2019

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Мир

Госдеп США выступил с рядом обвинений в адрес России в связи с ДРСМД

В Вашингтоне заявили, что США не стремятся начать новую гонку вооружений. Госдепартамент назвал 8 "мифов о ДРСМД", которые, по мнению американского ведомства, создала российская пропаганда.

Крылатая ракета наземного базирования 9М729 в подмосковной Кубинке, январь 2019 г.

Крылатая ракета наземного базирования 9М729 в подмосковной Кубинке, январь 2019 г.

За два дня до официального выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ожидаемое 2 августа, американский Госдепартамент выступил с рядом обвинений в адрес России. Заявление Госдепартамента, опубликованное в среду, 31 июля, построено в форме развенчивания восьми "мифов о ДРСМД", которые, по мнению американского ведомства, создала российская пропаганда.

В числе главных "мифов" - демонстрация Россией в январе 2019 года крылатой ракеты наземного базирования 9М729 и утверждения, что действия России являются "прозрачными". В Госдепартаменте США утверждают, что испытания нарушили договор о РСМД, поскольку ракета прошла летные испытания на расстояниях свыше 500 километров, запрещенных согласно договору, а сама "демонстрация" проводилась под полным контролем РФ и при невозможности провести независимый контроль со стороны экспертов НАТО.

В Госдепартаменте также опровергли утверждения российской стороны, что США не заинтересованы в диалоге о ДРСМД, в то время как Россия - заинтересована. В Вашингтоне напомнили, что на протяжении шести лет американцы поднимали вопрос о нарушении ДРСМД Россией более чем на 30 встречах, в том числе на высшем правительственном уровне.

Контекст

Второй день Мюнхенской конференции по безопасности прошел под знаком неожиданно эмоциональной речи канцлера ФРГ Меркель. А тема, считавшаяся одной из главных, ажиотажа не вызвала. Репортаж DW. (16.02.2019)

Кремль может использовать новую ракету средней дальности как щит для традиционной или гибридной войны на постсоветском пространстве, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (16.07.2019)

США не стремятся начать новую гонку вооружений

Кроме того, в Госдепартаменте указывают на то, что Россия "более четырех лет Россия отрицала существование ракеты", нарушающей положения ДРСМД. "Только после того, как мы публично сообщили о назначении ракетной системы, Россия признала, что ракета существует, и с тех пор поменяла свою позицию, заявив, что ракета не способна работать на дальности свыше 500 километров", - говорится в заявлении ведомства. Американская сторона также опровергла утверждения, что США хотят начать новую гонку вооружений, что Вашингтон подрывает европейскую безопасность, а также что Белый дом отказывается от контроля за вооружением.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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    Автор: Илья Коваль


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