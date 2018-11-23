Госдеп США возложил вину за Голодомор на режим Сталина

Госдепартамент США назвал Голодомор в Украине в 1930-х годах преднамеренным актом советской власти. "Миллионы невинных украинцев были сознательно заморены голодом режимом Иосифа Сталина, - говорится в заявлении официального представителя Госдепа Хизер Нойерт, обнародованном 23 ноября. - Варварский захват Советским Союзом украинской земли и урожая осуществлялся с преднамеренной политической целью покорения украинского народа и нации. Этот катастрофический искусственный голод был одним из самых ужасающих деяний двадцатого века и является суровым напоминанием о преступлениях коммунизма".

В американском внешнеполитическом ведомстве проводят параллель между событиями 85-летней давности и сегодняшним днем: "Сегодня украинцы снова умирают в результате попыток России уничтожить самобытность и устремления народа Украины в сторону Запада. Продолжающаяся агрессия России на востоке Украины привела к гибели более 10000 человек. Тем не менее Россия не сможет сломить стойкий украинский дух и ослабить стремление украинцев к лучшему будущему".

В Украине поминают жертв Голодомора

В субботу, 24 ноября, в Украине проходят памятные мероприятия, посвященные 85-летию Голодомора. В Киеве президент страны Петр Порошенко с супругой почтили память жертв голода 1932-1933 годов, возложив композиции из колосков к памятному кресту жертвам Голодомора в центре Киева. На 16.00 по местному времени намечена общенациональная акция "Зажги свечу".

МИД РФ отрицает исключительность украинского Голодомора

Между тем МИД России, признавая голод 1930-х годов "крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР" утверждают, что представление этих событий исключительно как геноцид украинского народа не имеет "ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами". "В 30-е гг. XX века в Советском Союзе разразился сильнейший голод, который затронул многие народы, проживавшие на территории молодого государства. Он стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны", - указывается в заявлении российского МИДа, опубликованном на страницах ведомства в соцсетях.

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