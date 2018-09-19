 Госдеп США внес в черный список еще 33 гражданина и фирмы из РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.09.2018

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Мир

Госдеп США внес в черный список еще 33 гражданина и фирмы из РФ

В перечень добавлены ЧВК "Вагнер", предприниматель Евгений Пригожин, ряд предполагаемых сотрудников принадлежащей ему "фабрики троллей", а также офицеров ГРУ.

Символ Госдепартамента США

В черный список Госдепартамента США добавлены еще 33 российских гражданина и компании, связанных со сферой обороны либо разведслужбами РФ. Перечень расширен на основании принятого в 2017 году закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Информацию об этом распространилапресс-служба американского внешнеполитического ведомства в четверг, 20 сентября.

Контекст

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В список добавлены, в частности ЧВК "Вагнер", "Агентство интернет-исследований", предприниматель Евгений Пригожин, ряд предполагаемых сотрудников принадлежащей ему "фабрики троллей", а также офицеров ГРУ.

Таким образом, число лиц и фирм, включенных в списки Госдепа, увеличилось до 72, указано в заявлении пресс-службы. Это решение обосновано вмешательством России "в избирательный процесс в Соединенных Штатах", а также ее "неприемлемым поведением на востоке Украины и другими пагубными действиями". Американские власти вправе вводить санкции против любых иностранных граждан и фирм, которые сотрудничают с россиянами, попавшими в списки по закону CAATSA.

Санкции за сделки

Вашингтон впервые принял подобную меру. По инициативе госсекретаря США Марка Помпео американское министерство финансов ввело санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу "за совершение значительных сделок с лицами", указанными в черном списке. Эти сделки предусматривали передачу Россией Китаю боевых самолетов Су-35 и зенитно-ракетного комплекса С-400.

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    Автор: Ирина Филатова


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Заявление пресс-службы Госдепа США

Аудио- и видеофайлы по теме

Похоронят ли санкции США "Северный поток-2"? (30.08.2018)  

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