 Госдепартамент США поздравил украинцев с ″историческими″ выборами | Новости из Германии об Украине | DW | 24.07.2019

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Украина

Госдепартамент США поздравил украинцев с "историческими" выборами

США будут неизменно поддерживать Украину перед лицом российской агрессии, заявили в Госдепартаменте. Вашингтон поможет Киеву в проведении реформ.

на избирательном участке

Госдепартамент США поздравил украинский народ с "мирными и историческими" парламентскими выборами и объявил о продолжении поддержки Украины "перед лицом российской агрессии". Соответствующее заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус появилось на сайте ведомства во вторник, 23 июля.

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"Мы приветствуем предварительный вывод ОБСЕ о том, что выборы прошли в атмосфере уважения основных прав и свобод. Мы будем работать с новым украинским правительством и украинским народом по мере продвижения реформ, имеющих решающее значение для успеха Украины", - заявили в Госдепартаменте.

США продолжит "поддерживать народ Украины, поскольку он строит сильную, успешную, демократическую страну, защищенную в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

Ранее представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майа Косьянчич, поздравляя украинцев с успешными выборами, назвала избирательную кампанию конкурентной, а действия ЦИК - компетентными и эффективными. "Мы с нетерпением ожидаем продолжения развития нашей политической ассоциации и экономической интеграции и продолжения процесса реформ, лежащих в основе нашего соглашения об ассоциации, и тесного сотрудничества с этой целью с новой Верховной радой и новым правительством, когда оно будет сформировано", - говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

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    Автор: Ута Штайнвер


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