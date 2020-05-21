 Госдепартамент США объявил грант на ″разоблачение дезинформации из России″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.05.2020

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Мир

Госдепартамент США объявил грант на "разоблачение дезинформации из России"

Госдепартамент США намерен выдать 250 000 долларов для публикации отчета о кампаниях дезинформации из России и СССР в области здравоохранения. Посольство РФ в Вашингтоне критикует инициативу.

Слова FAKE и FAKT на кубиках и клавиатура компьютера

Бюро по международным связям с общественностью Госдепартамента США намерено выдать грант на "разоблачение российской дезинформации в области здравоохранения". Информация о конкурсе опубликована на сайте grants.gov в пятницу, 22 мая. Прием заявок завершается 20 июня.

Сумма гранта составляет 250 000 долларов. Ведомство предлагает выделить эти деньги "организации с опытом анализа противодействия российской дезинформации". Предполагается, что победитель конкурса опубликует "отчет о российских и советских кампаниях дезинформации, имеющих отношение к здоровью".

Между тем посольство России в Вашингтоне выступило с критикой подобной инициативы. "Даже в период тяжелейшей глобальной эпидемии, когда мы - и Россия, и США - теряем тысячи граждан, и все должны были бы сплотиться, усилия направляются на поиск внешнего врага", на которого "предполагается возложить вину - полностью или частично - за недоработки собственных властей", подчеркивается в сообщении диппредставительства.

Издания The Financial Times и The New York Times ранее опубликовали материалы о том, что число умерших от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в России могло быть на 70 процентов выше, чем в официальной статистике. МИД РФ потребовал от изданий опровергнуть эти публикации. По сведениям оперативного штаба, по состоянию на 22 мая в России выявлено 326 448 инфицированных, а 3249 человек скончались от последствий заболеванияCOVID-19.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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