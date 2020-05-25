 Госдепартамент США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии | Новости из Германии о России | DW | 30.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Госдепартамент США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии

Службы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 млрд долларов, напечатанные "Гознаком", заявил Госдеп. Заказ поступил от "нелегитимной параллельной инстанции".

Сотрудники полиции Мальты возле своих мотоциклов

Сотрудники полиции Мальты (фото из архива)

Силы безопасности Мальты обнаружили фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 миллиарда долларов (около 1 млрд евро). Эти банкноты были напечатаны российским государственным предприятием "Гознак", утверждается в заявлении, обнародованном вечером в пятницу, 29 мая, на сайте Госдепартамента США.

По данным Госдепартамента, заказ на изготовление этих денег поступил от "нелегитимной параллельной инстанции". Ливийский Центральный банк в Триполи является единственным легитимным Центробанком в этой стране, а России следует прекратить дестабилизировать ситуацию в Ливии, подчеркивается в заявлении Госдепартамента США.

Участие России в ливийском конфликте

В Ливии Россия поддерживает генерала Халифу Хафтара и его "Ливийскую национальную армию" (ЛНА), которая ведет боевые действия против международно признанного Правительства народного согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа, базирующегося в Триполи. Но значительную часть территории Ливии контролирует Хафтар, в прошлом соратник лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году.

Ранее, 26 мая, AFRICOM обвинил Москву в переброске в Ливию 14 современных истребителей МиГ-29 и Су-24 для поддержки российских наемников, сражающихся за генерала Хафтара. В качестве доказательства американцы предоставили фотографии ливийской авиабазы Эль-Джуфра, сделанные 19 мая, где видны несколько самолетов МиГ-29. Они "были перекрашены, чтобы замаскировать их российское происхождение" до прибытия в Ливию, утверждают военные США.

29 мая замначальника разведки Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM), бригадный генерал Грегори Хедфилд заявил, что переброска российских истребителей в Ливию может помочь Москве создать геостратегический плацдарм в Северной Африке.

Смотрите также:

  • Боевики Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Десятилетняя война "все против всех"

    В североафриканской Ливии практически целое десятилетие идет гражданская война. В нее вовлечены самые разные силы: боевики-националисты, исламисты, туареги-кочевники, местные племена, иностранные наемники. Еще более запутанной ситуация становится от того, что две главные противоборствующие группировки получают поддержку самых разных стран. Это делает конфликт международным и геополитическим.

  • Муаммар Каддафи рвет Устав ООН

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Все началось со свержения Каддафи

    Вооруженная борьба за власть в Ливии не прекращается со времени свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в ходе восстания, вспыхнувшего в рамках "арабской весны" и поддержанного международной военной операцией. На этом снимке кровавый диктатор, правивший четыре десятилетия, рвет Устав ООН во время своего скандально известного выступления в 2009 году на Генассамблее этой организации.

  • Нефтегазовый объект немецкой компании Wintershall в Ливии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Нефть и газ в пустыне и в море

    Одна из главных причин гражданской войны - богатые запасы нефти и газа. Концессии на их добычу на суше и в море получали различные иностранные компании, в том числе немецкая Wintershall (на фото - один из ее объектов) и российский концерн "Газпром", у них с 2008 года есть совместное предприятие в Ливии. Сейчас отрасль в упадке, не работает, к примеру, подводный газопровод Greenstream в Италию.

  • Халифа Хафтар

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Ключевая фигура: Халифа Хафтар

    Другая причина гражданской войны - борьба между сторонниками исламского пути развития и их противниками, породившая царящее с 2014 года двоевластие. Исламисты закрепились в столице Триполи на западе страны, на востоке им противостоит так называемый парламент в Тобруке. От его имени правит 76-летний военачальник Халифа Хафтар, командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией".

  • Боевики Ливийской национальной армии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Они контролируют почти всю страну

    У боевиков "Ливийской национальной армии" есть основания фотографироваться в позе победителей. Войска Хафтара завоевали подавляющую часть территории страны, кроме пустынного юга, который контролируют местные племена, и нескольких районов на самом западе вокруг Триполи. Однако захватить официальную столицу страны, несмотря на неоднократные попытки штурма с апреля 2019 года, им пока не удалось.

  • Халифа Хафтар в Москве в ушанке

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Союзник России и агент ЦРУ

    На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.

  • Фаиз Сарадж и Реджеп Тайип Эрдоган

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Сараджа поддерживают ООН и Турция

    Официальным лидером Ливии, признанным международным сообществом в лице ООН, является глава находящегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Его активно поддерживают, например, Италия и Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с Ливией договор, в котором существенно изменил в пользу своей страны (и в ущерб Греции) границы в Средиземном море.

  • Отряд, сражающийся на стороне Правительства национального согласия Ливии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Оборона Триполи с турецкой помощью

    В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.

  • Руины города Сирт после изгнания сторонников ИГ

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Разгром местного ИГ

    Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.

  • Владимир Путин, Ангела Меркель и Абдель Фаттах ас-Сиси на конференции по Ливии в Берлине

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Саммит в Берлине: поиск решения

    19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.

  • Спасение беженцев на надувной лодке в море

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Евросоюз озабочен потоком беженцев

    У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:48

Конференция по Ливии в Берлине: почему для Меркель важна поддержка Путина и Эрдогана?

Контекст

ЧВК Вагнера и перекрашенные самолеты: зачем России Ливия?

Вашингтон обвиняет Москву в переброске в Ливию истребителей МиГ-29 для поддержки своих наемников. Какие интересы Россия преследует в Ливии и как это влияет на обстановку в стране? (30.05.2020)  

Комментарий: ЧВК Вагнера в Ливии - на службе интересов Кремля

"Наемники Пригожина" оказались недорогим и эффективным инструментом продвижения и защиты интересов российских верхов. Поэтому Кремль не откажется от их использования, считает Константин Эггерт. (08.05.2020)  

Комментарий: Почему Россия и Турция оказались на грани войны

Москва и Анкара едва ли начнут войну друг с другом, но отношения президентов Путина и Эрдогана теперь, похоже, никогда не будут прежними, считает Константин Эггерт. (21.02.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Эскалация конфликта в Ливии  

Глава МИД Мальты о коррупции, кумовстве и убийстве известной журналистки. Conflict Zone на русском  

Также по теме

Libyen Haftar Truppen Angriff Mitiga Airport in Tripolis

Информагентства сообщают о выводе бойцов ЧВК Вагнера из Ливии 25.05.2020

По данным международно признанного Правительства национального согласия, наемников эвакуировали двумя военно-транспортными самолетами. Новый пункт дислокации не называется.

Libyen Haftar Truppen Angriff Mitiga Airport in Tripolis

Международно признанное правительство в Ливии отбило авиабазу у Хафтара 19.05.2020

База Эль-Ватыя, осада которой продолжалась около недели, имела стратегическое значение, поскольку там размещалась используемая для воздушных ударов авиация ЛНА.

Libyen Symbolbild LNA

Доклад Совбезу ООН прояснил роль ЧВК Вагнера в Ливии 07.05.2020

В Ливии могут быть задействованы 800-1200 наемников из российской частной военной компании Вагнера, передало агентство AP со ссылкой на доклад независимых наблюдателей.

Реклама

Самые читаемые

Российские СМИ удалили новость о пародии Галкина на Путина и Собянина  

Хроника пандемии: в Москве зафиксирована рекордная смертность за сутки  

Молодые белорусы за Лукашенко: кто и за что его поддерживает  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно