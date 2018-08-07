 Госвизит Эрдогана в ФРГ состоится 28-29 сентября | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.08.2018

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Мир

Госвизит Эрдогана в ФРГ состоится 28-29 сентября

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер встретит главу турецкого государства с воинскими почестями. В президентской резиденции Бельвю запланирован государственный банкет.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Объявленный ранее государственный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию состоится 28 и 29 сентября. Об этом сообщили во вторник, 7 августа, в канцелярии президента ФРГ.

Глава германского государства Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) встретит Эрдогана 28 сентября с воинскими почестями. Вечером того же дня в берлинском дворце Бельвю - президентской резиденции пройдет государственный банкет.

Как уточнили в канцелярии, детали визита Эрдогана по-прежнему согласовываются. Дата его встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) пока не называется.

Первый визит в роли главы государства

Контекст

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Поездка Реджепа Тайипа Эрдогана в Берлин станет его первым визитом в ФРГ с момента избрания главой турецкого государства в 2014 году. В должности премьер-министра Турции он посещал Германию уже неоднократно, последний раз - четыре года назад.

В Германии сообщения о госвизите турецкого президента восприняли неоднозначно. Критики полагают, что принимать Эрдогана в соответствии с самым высоким уровнем протокола неуместно из-за напряженности в отношениях между Берлином и Анкарой.

Эти отношения обострились после того как власти Турции подвергли массовым репрессиям предполагаемых участников неудавшегося путча против Эрдогана и после задержаний граждан ФРГ, в том числе корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel). В феврале Юджел был отпущен на свободу, но правительство ФРГ по-прежнему обеспокоено нарушениями прав человека в Турции.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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