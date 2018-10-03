Горцы Каталонии не хотят независимости от Испании

Не везде в Каталонии хотят независимости от Испании. Одно из таких мест - долина Валь-д'Аран, окруженная живописными Пиренеями, находится на самом севере Каталонии. В этом административном районе (комарке) в нескольких деревнях проживает всего 10 тысяч человек. В самой большой деревне - Вьелье - насчитывается 5 тысяч жителей. В самой маленькой - Баусене - всего 40. Сюда из долины можно попасть лишь по четырехкилометровой извилистой горной дороге, что и сделал корреспондент DW.

Кто такие аранцы?

"Мы аранцы", - гордо заявил 88-летний житель деревни Жуан Амьель. С самого рождения он живет здесь в одном и том же доме и наизусть знает всю долину. "Мы говорим по-арански, и этот язык имеет мало что общего с каталонским", - продолжает старожил.

Жуан Амьель

Аранский язык - один из официальных в Каталонии, несмотря на то, что им владеют лишь жители этой долины. Он является диалектом окситанского языка, на котором говорят жители Прованса и других регионов Южной Франции, а также в некоторых областях Италии и Испании. В настоящее время окситанский в повседневной жизни используют около двух миллионов человек.

Несмотря на то, что первые сведения о жителях долины относятся еще к началу двенадцатого века, регион в силу своей труднодоступности до двадцатого века был мало связан с окружающим миром. Лишь после строительства шоссе через перевал Бонайгуа в 1924 году появилась возможность поддерживать связь с регионом даже зимой.

Аранцы могут отделиться от Каталонии

"Для нас, аранцев, язык является важнейшим средством самоидентификации, - говорит глава муниципалитета Вьелье Жуан Антонио Серрано. - А так, как мы долгое время не имели практически никаких контактов с остальной частью Каталонии, то и не чувствуем себя связанными с ней". В отношении идей о независимости Каталонии от Испании у Серрано есть твердое мнение: "Если Каталония распрощается с Испанией, мы распрощаемся с Каталонией".

Жуан Эстевец

Возможным это делает закон, принятый в 2015 году, и предоставляющий аранцам право на самоопределение. Таким образом, они могут сами решать, останутся ли в Каталонии или Испании.

В случае, если Каталония отделится от Испании, этому региону грозит экономический крах. Главной отраслью экономики здесь является горнолыжный туризм в зимние месяцы, а также зависящие от него гостиничный бизнес, гастрономия и другие сферы обслуживания. Здесь расположены лучшие горнолыжные курорты в Испании. Сюда ежегодно приезжает отдыхать сам испанский король со своей семьей. Что случится со всем этим в случае провозглашения Каталонией независимости? Жуан Антонио Серрано лишь качает головой: " Я не хочу даже и думать об этом".

Обманчивая тишина горной Каталонии

Жуан Эстевец - крестьянин. По меньшей мере, в теплые месяцы. Зимой он, как и многие в долине, работает инструктором по горным лыжам. Он знает, чем грозит экономике района отделение Каталонии от Испании. Но для него, в первую очередь, речь идет об аранской самоидентификации.

"Здесь мы не в Каталонии. Здесь мы в Аране", - говорит он и указывает, что у жителей нет стремления следовать намерению Барселоны отделиться. "Если бы не включали телевизор, то и не знали бы, что происходит в Барселоне", - смеется Жуан. По его мнению, лучше, чтобы все оставалось так, как было.

Осенью в Аране тихо. Оживление начнется зимой, когда сюда хлынут тысячи любителей горнолыжного спорта. Тихо и в политической жизни района. Но это тоже только вопрос времени. "В Барселоне идет брожение, - говорит Жуан Антонио Серрано, - но мы подготовлены ко всему". Уже год назад в Аране запланировали референдум, который пройдет, если Каталония отделится от Испании.

Исход его легко предсказуем. "Если каталонцы объявят независимость, я заявлю, что я испанец, - говорит старожил Жуан Амьель. - Испанцы сделали для нас много хороших вещей, а Барселона почти не обращает на нас внимания. Я аранец, потом испанец, и лишь потом каталонец.

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