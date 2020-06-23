Голосование по поправкам: план фальсификаций перевыполнен?

Аналитики отмечают статистические аномалии на голосовании по поправкам, причиной которых могли стать массовые фальсификации. Похоже, организаторы процедуры перестарались, считает Сергей Елкин.
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