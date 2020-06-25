Голосование по поправкам к конституции, или Божий промысел

Организаторы голосования по поправкам к Конституции России сделали все, чтобы и в условиях пандемии явка была высокой. Президент Путин уже может быть доволен, считает Сергей Елкин.
Смотрите также:
В голосовании по поправкам в Конституции РФ в Петербурге досрочно поучаствовали уже 49% избирателей. Наблюдатели указывают на различные нарушения. Горизбирком, в отличие от ЦИК, проблем не видит. (30.06.2020)
Как в России относятся к голосованию по внесению поправок в конституцию, и как эта процедура изменит само общество после 1 июля? Интервью DW с социологом Григорием Юдиным. (29.06.2020)