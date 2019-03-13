Голливудские звезды оказались втянуты в коррупционный скандал в США

В США разгорается коррупционный скандал: ФБР разоблачило преступную группировку, которая за взятки помогала детям богатых людей поступить в престижные вузы. В деле фигурируют 50 человек, многие из них были задержаны, в том числе, и известная голливудская актриса Фелисити Хаффман, сообщил во вторник, 12 марта, прокурор Эндрю Леллинг.

По данным следствия, Фелисити Хаффман, прославившаяся благодаря роли в сериале "Отчаянные домохозяйки", дала взятку в размере 15 тысяч долларов, чтобы ответы ее старшей дочери на вступительном экзамене впоследствии переписали, улучшив их. Актриса была задержана в своем доме в Лос-Анджелесе, ее выпустили под залог в 250 тысяч долларов после того, как она согласилась сотрудничать со следствием.

В центре скандала стоит консультант Уильям Сингер, который за взятки гарантировал родителям поступление для их детей в один из престижных университетов в США: Йель, Стэнфорд, Джорджтаун, Уэйк Форест и другие. Благодаря мошенническим схемам Сингер заработал миллионы долларов. Он уже признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.

Абитуриентов выдавали за талантливых спортсменов

Помимо подделки ответов Сингер использовал и другую схему: детей выдавали за талантливых спортсменов, несмотря на отсутствие у них спортивных достижений. Так, актриса Лори Лафлин, известная по съемкам в "Полном доме", подозревается в том, что она заплатила 500 тысяч долларов, чтобы выдать двух своих дочерей за спортсменок и устроить их через команду академической гребли в Университет Южной Калифорнии. В настоящий момент Лафлин находится в Канаде, по возвращению в США ее задержат.

В отношении студентов, которые попали в университеты благодаря мошеннической схеме, не будут предприняты штрафные меры, отметил Эндрю Леллинг. Их родителям, в том числе и Хаффман, а также тренерам, работавшим при университетах, выдвинуты обвинения в мошенничестве, обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения. "Из-за каждого студента, принятого в университет благодаря обману, честному и талантливому абитуриенту было отказано", - подчеркнул прокурор.

ФБР продолжит расследование, в прокуратуре ожидают, что в ближайшее время список фигурантов дела расширится. В отношении университетов не было выдвинуто обвинений, они представляют сторону потерпевших.

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