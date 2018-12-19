 Год мусорных бунтов в России: что это было? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 20.12.2018

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Россия

Год мусорных бунтов в России: что это было?

Акции против несанкционированных свалок и мусоросжигательных заводов стали символом неполитических протестов 2018 года. DW опросила экспертов, почему именно борьба с мусором вывела людей на улицы.

Протесты в Северодвинске

Жители Северодвинска, недовольные ситуацией с мусором, вышли на акцию протеста

Митинги за чистый воздух и против московского мусора продолжались с разной интенсивностью весь год. Сначала весной в подмосковных Волоколамске 

 и Коломне , затем в Архангельской области и соседней с ней республике Коми. Эти протесты не стали самыми массовыми, если сравнивать их с митингами против той же пенсионной реформы - суммарно за год на акции, связанные с ситуацией с мусором, вышли десятки тысяч человек. Но именно эти митинги наиболее точно отражают характер локальных протестов в России, которые рискуют разрастись уже в новом году, прогнозируют социологи.

Борьба не за экологию, а за качество жизни

Четыре года подряд государственнаясоциологическая служба ВЦИОМ спрашивает россиян, что, на их взгляд, входит в понятие качества жизни. И каждый год в топе-5 ответов, наравне с безопасностью и здоровьем, оказывается экология. Это подтверждают и данные негосударственного "Левада-центра". "Экология действительно одна из значимых проблем. Более того, наши опросы показывают, что люди хорошо понимают, в чем ее суть: мусор, вырубки парков и зеленых насаждений. Все это близко, не нужно лишний раз объяснять", - говорит социолог "Левада-центра" Денис Волков.

Борьба за чистый воздух в Волоколамске

Протесты против мусорного полигона " Ядрово" в Волоколамске

Экологические проблемы - также в топе петиций, которые из года в год подписывают в интернете. Чаще всего это локальные истории, связанные с ситуацией конкретного района, города или области. "В этом году самыми популярными стали петиции за закрытие существующих свалок или против открытия новых, - пояснила DW Анна Бяляс, старший специалист по работе с кампаниями Change.org. - Их участники активно организовывали сообщества в соцсетях и планировали совместные действия. Особенно выделяется петиция против полигона ТБО "Ядрово" в Волоколамске, которую поддержали 280 тысяч человек".

Мусорный бунт как протестное голосование

Если экологические проблемы не первый год волнуют россиян, то почему именно в 2018-м люди впервые вышли на уличные акции протеста? По мнению социологов, совпали три фактора. Во-первых, это была естественная реакция населения на ухудшение жизненных условий, считает Николай Петров, профессор департамента политической науки НИУ ВШЭ. "То, что мы видим сейчас - это высокая протестная активность по частным поводам тогда, когда проблема касается людей непосредственно. Когда заболевают дети из-за газов, которые выделяют свалки, или когда на пике этих конфликтов в Подмосковье в Архангельскую область хотят перевести московский мусор".

Во-вторых, сыграли роль общее накопленное напряжение в обществе, падение рейтингов и авторитета власти. По данным "Левада-центра", за последний год упали сразу несколько показателей оценки происходящего. "До этого полтора года опросы фиксировали некоторый оптимизм - веру, что дальше все будет лучше, что вот мы выбираемся из кризиса или же что мы к новой ситуации привыкли. А сейчас видна отрицательная динамика, плюс пенсионная реформа. Вектор негативный, ожиданий меньше… Это такой фон, который способствует тому, что люди могут выходить на протесты быстрее и чаще", - говорит Денис Волков.

Протесты в Волоколамске (март 2018)

Протесты в Волоколамске (март 2018)

По мнению соавтора доклада "Признаки изменения общественных настроений и их возможные последствия", доцента кафедры психологии РГУ имени Косыгина Анастасии Никольской население остро воспринимает именно тот факт, что проблемы с мусором подчеркнуто не решаются или игнорируются властью. "Это проявление выраженного неуважения к ним, никто не считается с их интересами, со здоровьем их детей", - уверена психолог.

Наконец, причина того, что митинги против свалок и мусора прошли сразу в нескольких регионах, в так называемой цепной реакции. То, что протесты возможны в одном городе, побуждает организовать их и в другом. Кроме того, подмосковные борцы со свалками не раз рассказывали, как ездили в другие города с аналогичными проблемами "делиться опытом". "Это как если бы выборы, которые прошли с протестным голосованием , повторялись бы каждую неделю. Тогда бы мы увидели, что те настроения, которые продемонстрированы в некоторых регионах и результаты, которые последовали, самим собой породили бы аналогичную реакцию и в других регионах", - говорит Николай Петров.

Продолжатся ли митинги против мусора в 2019 году?

На последнем заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека среди прочих выступал исполнительный директор "Гринпис" в России Сергей Цыпленков. Он обратил внимание Владимира Путина на то, что меры, направленные на уменьшение мусорных отходов, совсем не планируют выполнять. Тему тогда замяли: президент объяснил, что все требует "огромных капиталовложений и времени"

Контекст

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Жители одного из самых аполитичных регионов, где почти не митингуют, впервые столь массово вышли на улицу. Причина - московский мусор. Репортаж DW с протестующего русского севера. (02.12.2018)

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Тот факт, что проблемы с мусором не решаются, а авторитет власти снижен, увеличивает вероятность митингов, считает Денис Волков. По его словам, если власть начнет разгонять такие неполитические митинги, она буквально "подложит под себя мину" и увеличит и без того нарастающее напряжение. Психолог Анастасия Никольская согласна, что запрет проводить такие митинги приведет к выраженному озлоблению и раздражению. "Однако этим все и ограничится. По крайней мере, до тех пор, пока не появится лидер, который сумеет артикулировать интересы этих граждан на языке их ценностей", - резюмирует Никольская.

Локальные протесты по частным проблемам, не только против мусора, могут дорасти до федеральной повестки, если продолжится негативный шлейф от пенсионной реформы, а также от повышения НДС  и цен на бензин в новом году. По мнению Николая Петрова, также может усугубить ситуацию наполовину обновленный губернаторский корпус. В нем сразу несколько управленцев не имеют ни опыта публичной политики, ни контактов с местными региональными элитами.

"Парализованная управленческая система, которую мы сейчас наблюдаем, не будет в состоянии купировать конфликты. От этого увеличивается возможность продолжения акций протеста и выхода на гораздо более высокий уровень", - резюмирует эксперт.

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    Автор: Елена Барышева


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Свалка в Волоколамске: местные жители против власти – DW Новости

Контекст

Мусорный бунт в Волоколамске: как горожане борются за чистый воздух

Больше месяца жители подмосковного Волоколамска борются с разросшимся мусорным полигоном в паре километров от города, а власти - с протестами горожан и их неверием в то, что в свалка безопасна. Об этом галерея DW. (26.03.2018)  

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