Год закону об анонимайзерах и VPN: как им живется в России?

Год назад, 30 июля 2017 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование средств для обхода блокировок сайтов - анонимайзеров и VPN-сервисов. За это время в России, по оценкам экспертов, сложилась специфическая ситуация: этот закон фактически не работает, но подобные сервисы все равно блокируются - по другим основаниям.

"Этого закона будто нет"

Согласно закону, владельцам анонимайзеров запретили предоставлять доступ к заблокированным в России интернет-ресурсам. В противном случае российские власти грозили штрафами и даже ограничением доступа к самим сервисам для обхода блокировок. Новая норма вступила в силу с 1 ноября прошлого года. Однако в конце февраля Роскомнадзор пожаловался на невостребованность закона, так как в ведомство не поступило ни одного запроса от ФСБ и МВД, которые должны были выявлять нарушающие законодательство сервисы.

Изменилось ли что-то с тех пор? Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян заявил в интервью DW, что закон об анонимайзерах и VPN по-прежнему "не работает". "По этому закону ничего не было заблокировано. Его как будто нет", - отметил эксперт РАЭК.

Создатели браузера Tor изменений не заметили

Скриншот сайта Tor Project

Казарян напомнил, что по закону Роскомнадзор должен был создать Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) ресурсов, доступ к которым ограничен. Именно к ФГИС по требованию ведомства должны подключаться владельцы VPN-сервисов и анонимайзеров и затем самостоятельно блокировать доступ к ресурсам, внесенным в единый реестр запрещенной информации. "Но в законе не предусмотрели средств федерального бюджета на его исполнение. Слышал, что они все же пытаются найти деньги и сделать ФГИС, но по факту системы нет. А в исполнении закона все подвязано на нее", - подчеркнул аналитик.

В Роскомнадзоре к моменту публикации материала не ответили на запрос DW. Что касается владельцев сервисов для обхода блокировок, то они изменений в своей работе не заметили. Так, представители компании Tor Project, которая является создателем браузера Tor (работает с помощью системы прокси-серверов, позволяющей устанавливать анонимное сетевое соединение) рассказали DW, что к ним российские власти не обращались, и количество пользователей их сервисом из России за последний год оставалось "довольно постоянным" - в пределах 200-300 тысяч человек. Интересно, что пик популярности Tor за последние месяцы пришелся на конец апреля, когда Роскомнадзор активно пытался заблокировать Telegram.

"Резиновые решения" прокуратуры и "эффект Стрейзанд"

В то же время, к примеру, в мае Роскомнадзор отчитался о блокировке 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, через которые можно было получить доступ к Telegram. Конкретных названий ресурсов в надзорном органе не назвали. Как объясняет аналитик РАЭК Карен Казарян, в этом случае для ограничения доступа использовались "резиновые решения прокуратуры" по "предыдущему антитеррористическому пакету, до Яровой". Такие действия Роскомнадзора эксперт считает "полным нарушением духа закона".

Последний известный случай попытки блокировки VPN-сервиса произошел в конце июля, когда был ограничен доступ к сайту Hidemy.name (бывший Hideme.ru). Представитель сервиса Маркус Саар подтвердил DW, что и в данном случае основанием для блокировки стал не закон об анонимайзерах. И хотя в Hidemy.name намерены обжаловать действия Роскомнадзора, непосредственным эффектом блокировки Саар называет, прежде всего, "популяризацию сервиса среди тех, кто раньше о нём не слышал". "Эффект Стрейзанд работает всегда", - констатировал он.

"При этом все наши клиенты беспрепятственно могут зайти на наш сайт, так как пользуются нашим же VPN. Они вообще не заметили блокировки", - подытожил Маркус Саар.

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