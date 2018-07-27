 Год закону об анонимайзерах и VPN: как им живется в России? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 30.07.2018

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Россия

Год закону об анонимайзерах и VPN: как им живется в России?

Год назад был подписан закон о возможности ограничения доступа к анонимайзерам и VPN. Но создатели браузера Tor и эксперты изменений не заметили, а блокировки происходят по другим основаниям.

кнопка VPN

Год назад, 30 июля 2017 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование средств для обхода блокировок сайтов - анонимайзеров и VPN-сервисов. За это время в России, по оценкам экспертов, сложилась специфическая ситуация: этот закон фактически не работает, но подобные сервисы все равно блокируются - по другим основаниям.

"Этого закона будто нет"

Согласно закону, владельцам анонимайзеров запретили предоставлять доступ к заблокированным в России интернет-ресурсам. В противном случае российские власти грозили штрафами и даже ограничением доступа к самим сервисам для обхода блокировок. Новая норма вступила в силу с 1 ноября прошлого года. Однако в конце февраля Роскомнадзор пожаловался на невостребованность закона, так как в ведомство не поступило ни одного запроса от ФСБ и МВД, которые должны были выявлять нарушающие законодательство сервисы.

Изменилось ли что-то с тех пор? Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян заявил в интервью DW, что закон об анонимайзерах и VPN по-прежнему "не работает". "По этому закону ничего не было заблокировано. Его как будто нет", - отметил эксперт РАЭК.

Создатели браузера Tor изменений не заметили

Скриншот сайта Tor Project

Скриншот сайта Tor Project

Казарян напомнил, что по закону Роскомнадзор должен был создать Федеральную государственную информационную систему (ФГИС) ресурсов, доступ к которым ограничен. Именно к ФГИС по требованию ведомства должны подключаться владельцы VPN-сервисов и анонимайзеров и затем самостоятельно блокировать доступ к ресурсам, внесенным в единый реестр запрещенной информации. "Но в законе не предусмотрели средств федерального бюджета на его исполнение. Слышал, что они все же пытаются найти деньги и сделать ФГИС, но по факту системы нет. А в исполнении закона все подвязано на нее", - подчеркнул аналитик.

В Роскомнадзоре к моменту публикации материала не ответили на запрос DW. Что касается владельцев сервисов для обхода блокировок, то они изменений в своей работе не заметили. Так, представители компании Tor Project, которая является создателем браузера Tor (работает с помощью системы прокси-серверов, позволяющей устанавливать анонимное сетевое соединение) рассказали DW, что к ним российские власти не обращались, и количество пользователей их сервисом из России за последний год оставалось "довольно постоянным" - в пределах 200-300 тысяч человек. Интересно, что пик популярности Tor за последние месяцы пришелся на конец апреля, когда Роскомнадзор активно пытался заблокировать Telegram.

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В то же время, к примеру, в мае Роскомнадзор отчитался о блокировке 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, через которые можно было получить доступ к Telegram. Конкретных названий ресурсов в надзорном органе не назвали. Как объясняет аналитик РАЭК Карен Казарян, в этом случае для ограничения доступа использовались "резиновые решения прокуратуры" по "предыдущему антитеррористическому пакету, до Яровой". Такие действия Роскомнадзора эксперт считает "полным нарушением духа закона".

Последний известный случай попытки блокировки VPN-сервиса произошел в конце июля, когда был ограничен доступ к сайту Hidemy.name (бывший Hideme.ru). Представитель сервиса Маркус Саар подтвердил DW, что и в данном случае основанием для блокировки стал не закон об анонимайзерах. И хотя в Hidemy.name намерены обжаловать действия Роскомнадзора, непосредственным эффектом блокировки Саар называет, прежде всего, "популяризацию сервиса среди тех, кто раньше о нём не слышал". "Эффект Стрейзанд работает всегда", - констатировал он.

"При этом все наши клиенты беспрепятственно могут зайти на наш сайт, так как пользуются нашим же VPN. Они вообще не заметили блокировки", - подытожил Маркус Саар.

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    Автор: Наталия Королева


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