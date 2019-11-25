 ″Глобальный индекс терроризма″ говорит о росте правого террора | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.11.2019

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Мир

"Глобальный индекс терроризма" говорит о росте правого террора

Число терактов, имеющих правоэкстремистскую подоплеку, растет в Западной Европе, Северной Америке и Океании третий год подряд, говорится в исследовании The Global Terrorism Index.

BdTD rechten Terror bekämpfen (Imago Images/A. Pohl)

Демонстрация в Берлине против правого террора

Правоэкстремистский террор представляет собой растущую угрозу в Западной Европе, Северной Америке и Океании. Об этом говорится в исследовании "Глобальный индекс терроризма" (The Global Terrorism Index - GTI), представленном международной группой экспертов в Женеве в понедельник, 25 октября. Число терактов, имеющих правоэкстремистскую подоплеку, растет третий год подряд, указал один из руководителей исследования Серж Стробантс из Института экономики и мира (IEP).

Хотя число погибших в результате этих терактах было в 2018 году относительно невысоко (26 человек), по отношению к 2014 году оно увеличилось в три раза. А в 2019 году жертвами правых экстремистов уже стали 77 человек.

Контекст

Убийство двух человек на почве антисемитизма в Галле привлекло внимание к федеральной земле Саксония-Анхальт, где идеология правого экстремизма проникает во все слои общества. (11.10.2019)

По словам подозреваемого, он действовал в одиночку. Расследование убийства Вальтера Любке продолжается. Мотив преступления пока остается невыясненным. (26.06.2019)

Правые террористы - преимущественно одиночки, подчеркнул Стробантс. Однако он предостерег от того, чтобы недооценивать их опасность. За последние 50 лет на счету правых экстремистов три политических теракта в Западной Европе, приведшие к человеческим жертвам. Кроме того, указал эксперт, нельзя исключить, что правые террористы могут перенять опыт исламистских террористических группировок и создать новые организационные структуры.

На Афганистан приходится почти половина жертв терактов

По данным "Глобального индекса терроризма", в 2018 году общее количество смертей, связанных с терроризмом, сократилось на 15 процентов по сравнению с 2017 годом и составило 15952 погибших. В 2018 году больше всего людей погибло от рук террористов в Афганистане (7379 человек). За ним следуют Нигерия (2040), Ирак (1054),  и Сирия (662). В Европе жертвами террористов стали 62 человека.

Терроризм остается широко распространенным явлением в мире. В прошлом году в 71 стране как минимум 1 человек пострадал от терроризма. Это второй по величине антирекорд за последние 20 лет.

Впервые с 2014 года радикальное движение "Талибан" обогнало группировку "Исламское государство" в списке террористических организаций, от действий которых погибло больше всего людей.

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    Автор: Илья Коваль


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