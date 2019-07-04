 Глобальное потепление приведет к миграции 280 млн людей | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 29.08.2019

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Мир

Глобальное потепление приведет к миграции 280 млн людей

Из-за повышения температуры поверхности планеты на 2 градуса по Цельсию 280 млн человек станут "климатическими беженцами", предупреждает Межправительственная группа экспертов по изменению климата.

Тающий ледник

Около 280 миллионов людей будут вынуждены мигрировать из-за повышения средней температуры поверхности Земли на 2 градуса по Цельсию. Об этом говорится в докладе, подготовленном для ООН Межправительственной группы экспертов по изменению климата IPCC, сообщает информагентство AFP в четверг, 29 августа.

Климатологи призывают людей существенно сократить объемы выбросов углекислого газа в атмосферу, иначе около 30 % поверхности вечной мерзлоты растает к концу XXI века. Это приведет к выбросу нескольких миллиардов тон СО2 в атмосферу, что, в свою очередь, ускорит глобальное потепление. 

Потепление климата набирает скорость

Авторы доклада отмечают, что с XIX века средняя температура поверхности Земли повысилась на 1 градус по Цельсию и продолжает стремительно расти. По прогнозам экспертов, она повыситься на 2-3 градуса к концу 21 века, если количество выбросов углекислого газа останется прежним. 

Контекст

25.02.2008

Резкие климатические изменения не раз заставляли людей бросать обжитые города и страны.

Шведская школьница, ставшая лицом протестного движения Fridays for Future, намерена посетить саммит ООН по климату в США и конференцию в Чили.

Кроме того, по мнению экспертов, к XXII веку уровень мирового океана будет повышаться на несколько сантиметров в год, то есть в 100 раз быстрее, чем сейчас. Многие прибрежные территории окажутся затопленными, что заставит около 280 миллионов людей мигрировать. А жителей некоторых мелких островов и прибрежных городов, расположенных в низменностях, это бедствие может настигнуть уже к 2050 году.

О докладе IPCC

900-страничный научный документ ООН - четвертый доклад, который был опубликован организацией менее чем за год. Все четыре тома ООН посвящены экологическим проблемам, в том числе и теме глобального потепления. В каждом документе подчеркивается, что человечество должно изменить способы производства и потребления, чтобы избежать радикальных последствий изменений климата ухудшения экологии.

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    Автор: Лавдей Райт, Марина Барановская


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