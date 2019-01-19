Глобализация 4.0, или Проблемы форума в Давосе

Всемирный экономический форум (ВЭФ) теряет свою притягательность. Торговые конфликты нарастают. Климатические и экологические проблемы остаются неразрешенными. Дигитализация влечет за собой революционные преобразования в ближайшем будущем. "Каждая из этих тем по отдельности - серьезный вызов. В совокупности они представляют задачу настолько огромного масштаба, что решить ее можно лишь совместными усилиями", - замечает Бёрге Бренде, в прошлом глава МИД Норвегии, ныне - президент Давосского форума.

Но как раз желания работать совместно в мире все меньше. Президент США Дональд Трамп - открытый противник многосторонних соглашений. Новый президент Бразилии Жаир Болсонару отличился националистическими высказываниями. В Евросоюзе всех заботит только "Брекзит", тем временем Италией управляют популисты, а Франция охвачена протестами "желтых жилетов". Ближний Восток по-прежнему как пороховая бочка. Китай начал поигрывать мускулами, угрожая Тайваню.

Немецкий экономист Клаус Шваб (Klaus Schwab) уверен: основанный им в 1971 году в Давосе форум предназначен для поиска договоренностей и согласия. "Чтобы добиться взаимопонимания между разными сторонами, нужен диалог, сегодня он важнее, чем когда-либо", - такова позиция исполнительного председателя ВЭФ.

"В глобальных общественных интересах"

Бёрге Бренде становится похож на ярмарочного зазывалу, когда перечисляет важных гостей, которые посетят Давос в этом году: "У нас будут 37 глав государств и правительств из Европы и Евразии, девять приедут с Ближнего Востока. У нас будут семь президентов из Латинской Америки и шесть или семь из Африки". Также ожидаются заместитель председателя КНР Ван Цишан и высокопоставленные члены администрации США.

Противолавинные заграждения на горе близ Давоса

В целом на форум прибудут около 70 лидеров разных стран мира, представители руководства ООН, Международного валютного фонда, Всемирного банка и Всемирной торговой организации. Всего - почти 3000 участников. Среди них сотни министров и руководителей компаний, ученых и представителей экологических и экономических организаций.

Чем они намерены заниматься в швейцарских горах? Согласно официальной миссии ВЭФ, "демонстрировать предпринимательский потенциал в глобальных общественных интересах". Говоря словами президента Бренде, "поставлена задача: вместе со всеми властьимущими, предпринимателями, представителями международных организаций и гражданского общества искать решения самых насущных мировых проблем".

Без Трампа и Макрона, но с Меркель и Болсонару

На ВЭФ будет отсутствовать человек, более всего повлиявший на изменения в привычном порядке вещей, - президент США Дональд Трамп. Он отказался от участия в форуме, сославшись на неразрешенный бюджетный спор с американским Конгрессом. Конечно, отсутствие Трампа - это потеря для форума, в том числе с точки зрения пиара. Год назад именно приезд президента США был вынесен в заголовки всех СМИ, несмотря на то, что в дискуссию по будоражащим мир проблемам Трамп ничего особенного не внес. Вместо этого он призывал бизнесменов инвестировать в американскую экономику. Пожалуй, никто до него занимался саморекламой столь явно.

Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже остался дома - по официальной версии, поскольку его график на конец января уже заполнен. Есть и неофициальная: участие в конференции мировых элит может подорвать доверие к Макрону у него дома, где едва начался его диалог с протестующими французскими гражданами.

Зато канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) прибудет в Давос, вместе с ней приедет ее преемница на посту председателя правящей в ФРГ партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), а также министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn), самый молодой в нынешнем немецком правительстве, имеющий имидж сверхамбициозного политика. И, наконец, ожидается, что новый бразильский президент Болсонару выступит в Давосе со своей первой речью в международном собрании.

Поиск новых стратегий

Главные темы ВЭФ-2019 - последствия глобализации и индустриальной дигитализации, общий девиз: "Глобализация 4.0: создание глобальной архитектуры в эпоху четвертой индустриальной революции". Форум мог бы помочь отыскать новое видение - то, чего так не хватает нынешнему миру, считает Клаус Шваб. Он осознает, насколько недоверчиво относятся люди к предложениям, поступающим в наши дни со стороны элит. "Элитам не доверяют, когда они направляют свое внимание лишь на следующие выборы или ежеквартальные отчеты", но в Давосе ищут долговременные стратегии, подчеркивает основатель ВЭФ.

Критика в отношении элит оказала воздействие и на Шваба. Да, глобализация - это факт, и многие оказались в выигрыше благодаря ей, но никто из организаторов форума в Давосе не придерживается идеологии абсолютного подчинения свободным рыночным силам. Глобализация в ее теперешней форме может оказаться нестабильной - об этом Шваб, по его словам, предупреждал еще в 1986 году.

Глобализация 4.0 должна учитывать интересы всех членов общества, в большей степени базируясь на принципах морали. "Нам нужна реморализация глобализации", - заключает исполнительный председатель форума. Но изменения быстро не наступают. Лишь один пример: гендерное равенство. Несмотря на то, что сами организаторы сформулировали цель - увеличить присутствие женщин в Давосе, их доля среди участников составит в 2019 году лишь 22 процента. И это лишь на один процент больше, чем годом ранее.

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