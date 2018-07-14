 Главы МИД G7 призвали Россию к сотрудничеству по делу о крушении MH17 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.07.2018

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Мир

Главы МИД G7 призвали Россию к сотрудничеству по делу о крушении MH17

Кремль должен отчитаться за "свою роль" в крушении малайзийского "Боинга", считают главы МИД стран "большой семерки". Они призвали Москву к сотрудничеству с правительствами Австралии и Нидерландов.

Фрагменты фюзеляжа малайзийского Боинга

Фрагменты фюзеляжа малайзийского "Боинга"

Спустя четыре года после крушения над Донбассом малайзийского "Боинга" Россия должна отчитаться за "свою роль" в произошедшем, считают главы МИД стран G7. Они призвали Москву вступить в контакт с правительствами Австралии и Нидерландов, чтобы дать объяснения возможных нарушений международного права. Заявление глав МИД стран "большой семерки" было опубликовано в воскресенье, 15 июля, накануне встречи в Хельсинки президентов США и России.

Контекст

После длительного перерыва в Брюсселе заседал Совет НАТО-Россия. Главными темами на нем стали: Украина, гибель рейса МН-17, дело Скрипалей и снижение рисков военной конфронтации. Подробности - от корреспондента DW. (31.05.2018)

Евросовет настаивает, чтобы РФ в расследовании крушения малайзийского "Боинга" придерживалась "истины и справедливости". (29.06.2018)

В частности, политики призвали правительство России помочь выяснить правду и добиться справедливости для жертв катастрофы. "Мы едины в нашей поддержке Австралии и Нидерландов", - говорится в заявлении министров иностранных дел. 

Установление "истины, справедливости и виновного"

В конце июня саммит ЕС также призвал Россию к сотрудничеству в расследовании катастрофы MH17. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза потребовали от России более активных усилий, чтобы установить "истину, справедливость и виновного".

В результате крушения рейса MH17, 17 июля 2014 года летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек. Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение "Боинга" на Россию. В Кремле отрицают причастность к авиакатастрофе.

Смотрите также:

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Россию обвинили в катастрофе MH17, Bellingcat назвал новое имя

Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

Ссылки в интернете

G7 foreign ministers issue statement on the anniversary of the downing of MH17, July 15, 2018

Аудио- и видеофайлы по теме

Россию обвинили в катастрофе MH17, Bellingcat назвал новое имя  

Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск  

В Нидерландах открыли мемориал в память о жертвах крушения MH17  

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