 Главы МВД в ФРГ обсудят вопрос о депортации беженцев в Сирию | Новости из Германии о Германии | DW | 16.11.2018

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Германия

Главы МВД в ФРГ обсудят вопрос о депортации беженцев в Сирию

Если ситуация в Сирии позволит, то ФРГ может начать возвращать на родину сирийцев, совершивших тяжкие преступления. Главы МВД Германии и ее федеральных земель обсудят эту тему на конференции в конце ноября.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) уже не исключает депортации в Сирию беженцев, совершивших в Германии тяжкие преступления или представляющих собой угрозу для безопасности ФРГ. "Этот вопрос серьезно изучается в министерстве", - сообщил Зеехофер в интервью газетам группы RedaktionsNetzwerk Deutschland в пятницу, 16 ноября.

По словам министра, данная тема будет обсуждаться на конференции министров внутренних дел германской федерации и ее земель в Магдебурге 28-30 ноября. На встрече будет рассмотрен доклад МИД ФРГ о ситуации в Сирии. Временный запрет на высылку беженцев в Сирию истекает в конце текущего года.

Контекст

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Глава МВД Саксонии Роланд Вёллер (Roland Wöller) и его баварский коллега Йоахим Херрман (Joachim Herrmann) поддерживают позицию Зеехофера. "Если ситуация в сфере безопасности позволяет, то надо иметь возможность высылать преступников и лиц, представляющих угрозу для безопасности, и в Сирию", - заявил Вёллер, добавив, что решающее значение будет иметь новая оценка ситуации с безопасностью в Сирии.

Левые против депортации сирийцев

Со своей стороны Херрман отметил, что население Германии очень чувствительно относится к совершению преступлений в ФРГ беженцами из Сирии. "В случае жестокого насилия, причинения тяжких телесных повреждений или изнасилования мы должны иметь возможность высылать мигрантов и в Сирию, как только ситуация позволит это. Тот, кто совершает подобные деяния, не может всерьез рассчитывать на получение защиты и помощи в Германии", - сказал он.

Между тем представители Левой партии предостерегли от депортации сирийских мигрантов на родину. "В Сирии, куда ни глянь, повсюду видишь смерть и разрушения, - заявила эксперт Левой партии по внутренним делам Улла Йелпке (Ulla Jelpke). - Тот факт, что Зеехофер в принципе задумывается о депортациях в эту страну, может говорить лишь о том, что он, очевидно, утерял всякие гуманитарные представления и все более открыто обслуживает партию "Альтернатива для Германии". Йелпке призвала участников предстоящей в Магдебурге конференции отвергнуть идею высылки беженцев в Сирию.

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    Автор: Ирина Филатова


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