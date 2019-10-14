 Главу правительства Каталонии судят из-за символики сепаратистов | Новости из Германии о Европе | DW | 18.11.2019

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Европа

Главу правительства Каталонии судят из-за символики сепаратистов

Жоаким Торра дважды игнорировал требование избиркома Испании снять символику сторонников независимости Каталонии со здания правительства региона. Его хотят оштрафовать и временно запретить занимать госдолжности.

Жоаким Торра в здании суда в Барселоне

Жоаким Торра в суде в Барселоне, 18 ноября 2019 года

В Барселоне в понедельник, 18 ноября, начался суд по делу главы правительства Каталонии Жоакима Торры. Речь идет о невыполнении им требований избирательной комиссии Испании. Прокуратура требует для 56-летнего политика 20-месячного запрета занимать государственные должности и штрафа в 30 тысяч евро. Сам Торра в ходе заседания отказался отвечать на вопросы прокурора.

Избирательная комиссия перед выборами в парламент Испании, состоявшимися 28 апреля, потребовала снять символику сторонников независимости Каталонии со здания, в которых располагается правительство автономного испанского сообщества. Однако Торра дважды проигнорировал крайние сроки для снятия символики - желтых лент, ставших в Каталонии символом солидарности с сепаратистами, и баннера.

Приговоры сторонникам независимости Каталонии

Верховный суд (ВС) Испании 14 октября приговорил к тюремному заключению от 9 до 13 лет девять каталонских политиков и общественных деятелей за попытку в октябре 2017 года отделить Каталонию от Испании. Суд признал их виновными в организации незаконного референдума о суверенитете региона и провозглашении его независимости. Решение ВС королевства вызвало массовые акции протеста в городах Каталонии.

Контекст

Испанский суд вынес обвинительные приговоры каталонским политикам и общественным деятелям, пытавшимся отделить свой регион от Испании осенью 2017 года. Подробности у DW. (14.10.2019)

Парламент Каталонии избрал новым главой региона Жоакима Торру. Это назначение не будет способствовать разрешению кризиса между Барселоной и Мадридом. Почему? - разбиралась DW. (14.05.2018)

Обвинительные приговоры открывают возможность "привести в норму" ситуацию в автономном регионе, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. По его словам, необходимо "залечить раны" каталонцев, проявив при этом "уважение к конституции Испании".

В том же месяце Верховный суд во второй раз выдал международный ордер на арест бывшего главы администрации Каталонии Карлеса Пучдемона. Основанием для его ареста являются обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств, указано в ордере. Пучдемон бежал в Бельгию, чтобы избежать судебного преследования после неудавшейся попытки объявить о независимости Каталонии от Мадрида.

Парламент Каталонии 12 ноября снова проголосовал за независимость от Испании.

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    Еще до референдума Мадрид объявил, что плебисцит противоречит конституции. 1 октября полиция закрывала избирательные участки, изымала урны, бюллетени. Против протестующих применялись дубинки, резиновые пули. Премьер-министр Испании Мариано Рахой сказал, что на территории автономии "не было референдума, а была инсценировка". Ответственность за беспорядки возложили на правительство Каталонии.

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    Обострение отношений с Мадридом, которое привело к нынешней ситуации, началось в 2006-м, когда Каталония приняла новый вариант Устава автономии. Он предусматривает, в частности, изменение госфинансирования и обязывает граждан региона владеть каталанским языком. В 2010 году Верховный суд Испании признал новый устав незаконным - и конфликт между Барселоной и Мадридом начал набирать обороты.

  • Завоевание Майорки (репродукция)

    Каталония на пути к независимости

    Сепаратизм родом из Средневековья

    Стремление Каталонии к самостоятельности росло на протяжении веков. С Х до нач. XVIII в. этот регион был независимым. Но в 1714 году в итоге войны за испанское наследство и подчинения Каталонии Бурбонам здесь были расформированы органы местной власти, а государственным языком объявлен испанский. К концу XIX в. Каталония восстановила свое значение за счет экономического и культурного подъема.

  • Гражданская война в Испании

    Каталония на пути к независимости

    Под диктатурой Франко

    Победа фашистов в гражданской войне в Испании в 1939-м принесла каталонцам новую волну подавления свобод и запрет региональных языков. Лишь после смерти диктатора Франко в 1975 году Каталония смогла претендовать на большую независимость. Демократическая конституция 1978 года и Уставы автономии 1979 года закрепили самоуправления автономных регионов Испании, в том числе и Каталонии.

  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

    Каталония на пути к независимости

    Декларация о независимости

    Спустя 10 дней после проведения незаконного референдума, каталонское правительство принимает документ о независимости региона. "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства", говорится в нем. Однако провозглашение независимости было отложено.

  • Мариано Рахой

    Каталония на пути к независимости

    А была ли независимость?

    11 октября премьер-министр Испании Мариано Рахой предъявил властям региона ультиматум: Каталония должна пояснить, объявила она независимость или нет. Это необходимое условие для того, чтобы можно было применить 155-ю статью конституции и лишить Каталонию статуса автономии.

  • Spanien Katalonien Separatisten feiern in Barcelona (Reuters/Y. Hermann)

    Каталония на пути к независимости

    Роспуск каталонского парламента

    Под давлением центральных властей парламент Каталонии, после тайного голосования на заседании 27 октября, объявил о процессе создания независимого государства. В ответ правительство Испании приняло решение о роспуске региональной администрации, а также о введении прямого управления в Каталонии, согласно 155-й статье конституции Испании.Также было объявлено о проведении новых выборов.

  • Spanien - Demonstrationen für die Einheit von Spanien und Katalonien in Barcelona (Reuters/Y. Herman)

    Каталония на пути к независимости

    Массовая демонстрация противников независимости Каталонии

    На улицы Барселоны 29 октября вышли, по разным оценкам, от 300 тысяч до миллиона сторонников единства Испании. Марш прошел под лозунгом: "Каталония - это мы все".

  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

    Каталония на пути к независимости

    Бегство в Брюссель

    Лишенный Мадридом полномочий глава Каталонии Карлес Пучдемон выехал 30 октября с соратниками из Барселоны в Бельгию. В Испании сепаратистов обвиняют в мятеже, бунте и нецелевом использовании государственных средств. Однако сам Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища, а вернется в Испанию, если ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство.

    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


Смотреть видео 02:48

Протесты в Каталонии: безопасно ли ехать в Барселону

Контекст

Каталония на пути к независимости

Несмотря на запрет властей Испании, 1 октября в Каталонии был проведен референдум о независимости. К каким последствиям для региона может привести плебисцит - в галерее DW. (02.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты в Каталонии: безопасно ли ехать в Барселону  

Жесткое интервью: министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в Conflict Zone на русском  

На выборах в Каталонии победили сепаратисты: что дальше?  

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