Главный соперник Лукашенко на выборах: кто такой Виктор Бабарико

Еще в начале 2020 года Виктор Бабарико был преуспевающим главой Белгазпромбанка. Его интерес к политике, как могло показаться со стороны, сводился к вызывавшим широкий резонанс интервью с резкой и аргументированной критикой белорусской экономической модели. Сегодня Бабарико - претендент на пост президента, которого называют одним из самых сильных соперников бессменного главы государства Александра Лукашенко, баллотирующегося уже на шестой срок.

Правда, вести избирательную кампанию экс-банкир вынужден из СИЗО КГБ, где с 18 июня находится вместе с сыном Эдуардом, который является главой инициативной группы по выдвижению Бабарико-старшего в президенты. Кто такой Виктор Бабарико, чем известен, за что выступает и почему в отношении него ведется уголовное преследование - у DW.

Предприниматель из Заводского района Минска

Детство Виктора Бабарико, сейчас ему 56 лет, прошло в Заводском районе - тогда рабочей окраине белорусской столицы. В одном из недавних интервью изданию gazetaby.com он признался, что хотя ничего не хотел бы изменить в своем детстве, тогда довольно многое ему было недоступно: "В Ленинскую библиотеку я попал только в 19 лет. Я завидовал людям, которых встретил в университете, с их багажом знаний и прочитанной литературы. Они прочли ее, потому что жили в другой среде в центре города".

Виктор Бабарико закончил механико-математический факультет Белгосуниверситета

Между тем предпринимательская жилка проявилась у Бабарико уже в юношеские годы - по его рассказам, первые деньги он заработал после 7 класса. Работая в деревомодельном цеху на МАЗ и используя материалы завода, подросток изготавливал модные в то время босоножки сабо, а потом продавал: "Это было не совсем законно - использование заводского оборудования и материала. Признаюсь. Срок давности уже вышел". Заработанные деньги юный Бабарико потратил на дорогой по тем временам магнитофон.

Учился будущий претендент на пост президенты в Белгосуниверситете (БГУ) на механико-математическом факультете. Примечательно, что на четвертом курсе его исключили из комсомола и университета, так как "не вписывался в систему". Правда, позднее будущему банкиру удалось восстановиться и закончить БГУ. Помимо уже упомянутого сына Эдуарда у Бабарико есть дочь, которая живет в Австралии. Супруга экс-банкира погибла в 2017 года в Португалии, занимаясь дайвингом.

Банкир, меценат, публичная персона

В банковской сфере Виктор Бабарико с 1995 года. Тогда же он окончил Академию управления при Совете Министров Беларуси (ныне - при президенте). А в 2000 году стал председателем правления Белгазпромбанка ("дочки" российского Газпромбанка) и руководил им на протяжении 20 лет. За это время Белгазпромбанк вошел в пятерку крупнейших банков страны.

Помимо профессиональных успехов Виктор Бабарико также был известен как меценат - он основал фонд помощи больным детям, финансировал выпуск книг нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. При его содействии в Беларусь был возвращен подлинник Библии Франциска Скорины, картины знаменитых художников-выходцев из Беларуси - Марка Шагала, Хаима Сутина, Льва Бакста. Эти полотна, кстати, впоследствии засветились в уголовном деле Белгазпромбанка.

Так выглядит сейчас галерея "Арт-Беларусь", где выставлялись картины из коллекции Белгазпромбанка

В отличие от большинства состоятельных белорусов, Виктор Бабарико никогда не прятался от прессы, охотно давал интервью, часто - не стесняясь в оценках. Так, экс-банкир отмечал, что "Беларусь - страна выученной беспомощности", имея в виду неспособность сограждан улучшить свою жизни и вечное перекладывание ответственности на других.

После начала пандемии коронавируса Бабарико повторил эту фразу, но на этот раз уже критикуя власти за недостаточные меры по борьбе с COVID-19. После целой серии нашумевших интервью, содержавших жесткие высказывания в адрес властей, наблюдатели стали задумываться о том, не собирается ли банкир уйти в политику.

Главный соперник Лукашенко

И те, что так считал, оказались правы. 12 мая Белгазпромбанк сообщил, что Виктор Бабарико вышел из состава правления и уволился с должности председателя правления банка по собственному желанию. В тот же день Бабарико сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборах. С самого начала его кампания была яркой, за короткий срок Бабарико собрал вторую по численности инициативную группу (около 9 тыс человек, у Лукашенко - 11 тыс. - Ред.). Также экс-банкир лидировал в нерепрезентативных онлайн-опросах, которые проводили негосударственные СМИ среди своих читателей.

Акция солидарности в Минске посте ареста Виктора Бабарико и его сына

Более того, он поставил рекорд по числу подписей, собранных альтернативными кандидатами за всю историю президентских выборов в Беларуси. По данным его штаба, их было собрано более 430 тыс, а подано в ЦИК - 365 тысяч (для регистрации кандидатом в президенты нужно 100 тыс. - Ред.)

Александр Лукашенко на президентские амбиции экс-банкира отреагировал негативно. Сначала Лукашенко сказал, что Бабарико стоит задуматься, где он будет работать после выборов, а потом и вовсе перешел к оскорблениям - "негодяй", "жулье", "жирный буржуй". Правда, ради справедливости стоит сказать, что Лукашенко при этом ни разу не назвал фамилию Бабарико, но о ком идет речь, всем было понятно.

Эффективный менеджер без политического опыта

О себе Виктор Бабарико часто говорит как об эффективном менеджере. Среди его недостатков - отсутствие политического опыта, а также опыта работы на выборных должностях или в госаппарате. Возможно, поэтому, на своей первой пресс-конференции в качестве претендента на пост президента, Бабарико сделал ряд неоднозначных заявлений, которые тут же попали в заголовки прессы. Так, например, экс-банкир тогда полагал, что массовые репрессии в Беларуси - это "мифотворчество". И указывал, что "если народ проголосует, это невозможно сфальсифицировать".

Виктор Бабарико во время интервью корреспонденту DW Александре Богуславской

На предвыборном сайте Виктора Бабарико кроме биографии изложены и основные тезисы его программы: только два срока для президента, четкое разделение властей, развитие малого и среднего бизнеса как драйвера экономики, усовершенствование системы образования и здравоохранения.

Незадолго до ареста Бабарико успел дать интервью DW, в котором на вопрос о приоритетах его внешней политики ответил, что Беларусь the first и любые партнерства должны быть экономически выгодными и не приводить к зависимости. Он также уверен, что "независимость Беларуси является безусловной ценностью и не может выступать предметом торга".

Кроме того, недавно штаб Виктора Бабарико представил Декларацию о честных выборах и выступил с инициативой провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Беларуси - предлагается вернуть конституцию, принятую в 1994 года и действовавшую до ноября 1996-го, в которой были закреплены и максимум два президентских срока, и принцип разделения властей.

Фигурант уголовного дела

Спокойно предвыборную кампанию Виктор Бабарико вел недолго. 11 июня сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) пришли с обыском в главный офисе Белгазпромбанка. Далее несколько бывших и нынешних его сотрудников были задержаны по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. 15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Экс-банкир связал задержания бывших коллег со своей политической деятельностью и участием в президентской кампании: "Вся логика происходящего подсказывает, что это процесс, направленный против меня".

А 18 июня задержали и самого Виктора Бабарико вместе с сыном Эдуардом, сейчас они находятся в СИЗО КГБ. Глава КГК Иван Тертель пояснил, что Виктор Бабарико-старший "задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов". По выражению Тертеля, "за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в "Газпроме", а может быть, и выше".

Несмотря на это, команда Виктора Бабарико подала в ЦИК все документы, необходимые для его регистрации кандидатом в президенты. Глава ЦИКа Лидия Ермошина заверила, что нахождение Бабарико под арестом не помешает его регистрации - при условии, что все документы и подписи избирателей в порядке. Если экс-банкира все же зарегистрируют, это будет первый случай, когда кандидат в президенты Беларуси поучаствует в избирательной кампании, находясь за решеткой.

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