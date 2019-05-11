 Главные призы Венецианской биеннале достались Литве и режиссеру из США | Новости культуры, афиша | DW | 11.05.2019

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Культура

Главные призы Венецианской биеннале достались Литве и режиссеру из США

Литовская экспозиция о проблемах климата получила главный приз Венецианской биеннале за лучший национальный павильон. Еще один "Золотой лев" достался американцу Артуру Джафе.

Центральный павильон 58-й Венецианской биеннале

Главный приз за лучший национальный павильон на 58-й Венецианской биеннале,открывшейся в субботу, 11 мая, получила Литва. "Золотой лев" достался опере-спектаклю "Солнце и море (Марина)", посвященному проблеме антропогенного изменения климата.

Литовская экспозиция представляет собой искусственный пляж, на котором отдыхающие поют, рассказывая о своих проблемах. Зрители могут наблюдать за этой картиной сверху, стоя на балконе. В инсталляции "утомленность человеческого тела становится метафорой измученной Земли", говорится в описании на сайте проекта.

Лучшим художником стал автор фильма о расизме

Лучшим художником биеннале стал американский режиссер и оператор Артур Джафа. Он получил "Золотого льва" за фильм "Белый альбом", посвященный проблеме расизма. Ранее организаторы биеннале уже объявили, что "Золотого льва" получит и американский художник Джимми Дарем. Приз ему будет присужден за вклад в искусство.

Контекст

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Немецкие художники, которые на прошлой биеннале в 2017 году получили оба главных приза, на этот раз остались ни с чем.

В этом году Германию на фестивале представляет Наташа Садр Хагигян (Natascha Sadr Haghighian), известная своими скульптурными работами и видео-артом. Главная тема ее работы на биеннале - миграция и проблемы мигрантов. В немецком павильоне художница выступает перед публикой под псевдонимом и в маске из папье-маше. Ее голова представляет собой огромный серый камень, который, по замыслу Наташи Садр Хагинян, Европа бросает в беженцев, отгораживаясь от них.

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Ссылки в интернете

Сайт проекта Sun & Sea

Сайт проекта Sun & Sea

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкий павильон на Венецианской биеннале  

Art Cologne, или Как Кельн снова стал центром современного искусства  

Искусство из пластмассы  

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