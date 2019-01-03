 Главные немецкие юбиляры 2019 года | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.01.2019

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Культура и стиль жизни

Главные немецкие юбиляры 2019 года

Наступивший год будет в Германии урожайным на юбилеи знаменитостей. Каких именно и когда, - об этом в фотогалерее DW.

  • Михаэлю Шумахеру – 50 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Михаэлю Шумахеру - 50 лет

    Михаэлю Шумахеру было 4 года, когда отец смастерил ему первый "болид" - ящик с мотором от старого мопеда. А спустя годы автогонщик стал первым немцем, который семь раз выиграл гонку "Формулы-1". 3 января Шуми, как его называют поклонники, исполняется 50 лет. К сожалению, после полученной в 2013 году в результате несчастного случая тяжелой травмы головы он прикован к постели.

  • Патрику Зюскинду - 70 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Патрику Зюскинду - 70 лет

    Роман немецкого писателя Патрика Зюскинда (Patrick Süskind) "Парфюмер" стал мировым бестселлером,- как и фильм, который снят по этому роману. Но как выглядит автор, известно немногим. Он старательно избегает общения с прессой. Поэтому мы вынуждены довольствоваться не фотографией юбиляра, а кадром из фильма по его роману. 26 марта Патрику Зюскинду исполняется 70 лет.

  • Фолькеру Шлёндорфу - 80 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Фолькеру Шлёндорфу - 80 лет

    "Жестяной барабан", "Смерть коммивояжера", "Потерянная честь Катарины Блюм"... Обладатель "Оскора" и Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, кинорежиссер Фолькер Шлёндорф (Volker Schlöndorff) любит и умеет экранизировать книги знаменитых писателей. И он продолжает снимать. 31 марта - его 80-летие.

  • Штеффи Граф – 50 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Штеффи Граф – 50 лет

    Потрясающая карьера. Никаких семейных скандалов (за исключением финансовых махинаций отца). Счастливый брак, двое детей и уйма домашних животных. Такую жизнь после ухода из спорта ведет звездная теннисистка Штеффи Граф (Steffi Graf), в течение десяти лет обладавшая статусом первой ракетки мира. 14 июня она отмечает свое 50-летие.

  • Оливеру Кану - 50 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Оливеру Кану - 50 лет

    Легендарный вратарь выступал за "Карлсруэ" и "Баварию" (Мюнхен), в составе сборной ФРГ четырежды был удостоен звания "Лучший голкипер мира", стал чемпионом Европы, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира по футболу. Сейчас Оливер Кан (Oliver Kahn) выступает в качестве эксперта на телеведении. Но похоже, что в 2019 году он займет пост в руководстве "Баварии". 15 июня ему исполнится 50 лет.

  • Юргену Хабермасу – 90 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Юргену Хабермасу - 90 лет

    Этого выдающегося философа и социолога знают как человека, открыто выступающего с критикой и терпеливо выслушивающего оппонентов. Но Юрген Хабермас (Jürgen Habermas) может быть и непреклонным. Он не признает компромиссов, когда речь идет о борьбе против насилия, так как хорошо помнит реалии нацизма. Деятельность ученого не раз была отмечена крупными премиями. 18 июня ему исполняется 90 лет.

  • Жаку Оффенбаху - 200 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Жаку Оффенбаху - 200 лет

    Оперетта "Орфей в аду" с исполняемым в ней энергичным канканом, опера "Сказки Гофмана" со звучащей в ней нежной баркаролой… Автор этих произведений – уроженец Кельна, немецко-французский композитор, театральный дирижер и виолончелист, основоположник и наиболее яркий представитель французской оперетты Якоб "Жак" Оффенбах (Jakob "Jacques" Offenbach). 20 июня - 200 лет со дня его рождения.

  • Бернхард- Шлинк- – 75 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Бернхарду Шлинку - 75 лет

    Юрист по образованию, специалист по государственному праву, профессор Бернхард Шлинк (Bernhard Schlink) начал писать романы в возрасте далеко за сорок. Герои его детективов сталкиваются с событиями, которые так или иначе связаны с непреодоленным прошлым, определяющим и совершаемые в наши дни преступления. Наибольшую известность получил его роман "Чтец". 6 июля Шлинку исполняется 75 лет.

  • Принцу Альберту Саксен-Кобург-Готскому – 200 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Принцу Альберту Саксен-Кобург-Готскому - 200 лет

    Королева Великобритании и Ирландии Виктория и ее супруг, саксонский принц Альберт Саксен-Кобург-Готский (Albert von Sachsen-Coburg und Gotha) - первая в истории британской монархии пара мечты. Принцу удалось завоевать любовь не только жены, но и простых британцев. Королева тяжело переживала раннюю смерть мужа, до конца своей жизни носила траур. 26 августа отмечается 200 лет со дня его рождения.

  • Зёнке Вортману – 60 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Зёнке Вортману - 60 лет

    Вообще-то он хотел стать профессиональным футболистом, но в конце концов выбрал кино. И не ошибся. Зёнке Вортмана (Sönke Wortmann) называют одним из самых успешных немецких кинорежиссеров послевоенного времени. Больше всего известен его фильм "Чудо Берна", посвященный победе сборной ФРГ на чемпионате мира по футболу 1954 года. 25 августа Вортман отмечает свое 60-летие.

  • Билл Каулитц и Хайди Клум

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Биллу Каулитцу - 30 лет

    Биллу Каулитцу и его брату-близнецу Тому Каулитц (Bill und Tom Kaulitz), в подростковом возрасте основавшим группу Tokio Hotel и ставшим кумирами своих сверстников во всем мире, 1 сентября исполняется 30 лет. Возможно, еще до этого будет сыграна свадьба Билла с бывшей супермоделью и нынешней телеведущей Хайди Клум. Билл и Хайди, которая старше его на 16 лет, недавно объявили о своей помолвке.

  • Кларе Шуман - 200 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Кларе Шуман - 200 лет

    Вундеркинд, знаменитая пианистка, одна из самых значимых музыкантов своего времени, композитор, педагог... Клара Шуман (Clara Josephine Schumann) получила широкое признание уже при жизни. К сожалению, сегодня очень многие воспринимают ее лишь как жену композитора Роберта Шумана (Robert Schumann) и возлюбленную Иоганнеса Брамса (Johannes Brahms). 13 сентября - ее 200-летний юбилей.

  • Томасу Мюллеру - 30 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Томасу Мюллеру - 30 лет

    Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" и немецкой национальной сборной Томас Мюллер (Thomas Müller) - настоящий феномен. Он семь раз становился чемпионом страны, четырежды - обладателем Кубка Германии, не говоря уже о победе в чемпионате мира 2014 года. 13 сентября ему исполняется 30 лет.

  • Александру фон Гумбольдту - 250 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Александру фон Гумбольдту - 250 лет

    14 сентября отмечается 250-летие со дня рождения выдающегося географа, натуралиста и путешественника Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt), которого за широту научных интересов называют универсальным гением и Аристотелем XIX века. Он по сей день остается одним из самых известных немцев. Среди прочего совершил путешествие по России и стал почетным членом Петербургской академии наук.

  • Беате Узе - 100 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Беате Узе - 100 лет

    В 16 лет Беате Узе (Beate Uhse) бросила школу, чтобы стать летчицей. После войны выпустила первую в Германии брошюру по сексуальному просвещению, потом открыла первый в мире секс-шоп. Так было положено начало крупнейшей в ФРГ империи эротических товаров. 25 октября главной фигуре в истории немецкого сексуального просвещения исполнилось бы 100 лет.

  • Вольфгангу Йоопу – 75 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Вольфгангу Йоопу - 75 лет

    Эксклюзивный дизайн, изысканные ткани, необычные узоры, совершенный покрой, безукоризненное качество обработки, неповторимый стиль. Основатель дома моды и косметики JOOP! Вольфганг Йооп (Wolfgang Joop) считается - наряду с Карлом Лагерфельдом и Жиль Сандер - одним из самых успешных немецких модельеров. Он также увлекается графикой, пишет книги и статьи. 18 ноября Йоопу исполняется 75 лет.

  • Теодор- Фонтане - 200 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Теодору Фонтане - 200 лет

    "Перед бурей", "Грета Минде", "Грешница", "Сесиль", - перу писателя и поэта, самого яркого представителя реализма в немецкой литературе XIX века Теодора Фонтане (Theodor Fontane) принадлежит множество замечательных драм, стихов, биографических и исторических произведений, критических и публицистических статей. А вот при жизни он страдал от отсутствия признания. 30 декабря - его 200-летний юбилей.

  • Артур Фишер – 100 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Артуру Фишеру - 100 лет

    Именно благодаря ему картины, зеркала и полки не сваливаются со стен. Артур Фишер (Artur Fischer) - гениальный изобретатель дюбеля. И не только его. Всего у Фишера - более тысячи патентов, в том числе на ламповую вспышку для фотоаппаратов. 31 декабря - 100 лет со дня его рождения.

    Автор: Наталия Королева


  • Михаэлю Шумахеру – 50 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Михаэлю Шумахеру - 50 лет

    Михаэлю Шумахеру было 4 года, когда отец смастерил ему первый "болид" - ящик с мотором от старого мопеда. А спустя годы автогонщик стал первым немцем, который семь раз выиграл гонку "Формулы-1". 3 января Шуми, как его называют поклонники, исполняется 50 лет. К сожалению, после полученной в 2013 году в результате несчастного случая тяжелой травмы головы он прикован к постели.

  • Патрику Зюскинду - 70 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Патрику Зюскинду - 70 лет

    Роман немецкого писателя Патрика Зюскинда (Patrick Süskind) "Парфюмер" стал мировым бестселлером,- как и фильм, который снят по этому роману. Но как выглядит автор, известно немногим. Он старательно избегает общения с прессой. Поэтому мы вынуждены довольствоваться не фотографией юбиляра, а кадром из фильма по его роману. 26 марта Патрику Зюскинду исполняется 70 лет.

  • Фолькеру Шлёндорфу - 80 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Фолькеру Шлёндорфу - 80 лет

    "Жестяной барабан", "Смерть коммивояжера", "Потерянная честь Катарины Блюм"... Обладатель "Оскора" и Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, кинорежиссер Фолькер Шлёндорф (Volker Schlöndorff) любит и умеет экранизировать книги знаменитых писателей. И он продолжает снимать. 31 марта - его 80-летие.

  • Штеффи Граф – 50 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Штеффи Граф – 50 лет

    Потрясающая карьера. Никаких семейных скандалов (за исключением финансовых махинаций отца). Счастливый брак, двое детей и уйма домашних животных. Такую жизнь после ухода из спорта ведет звездная теннисистка Штеффи Граф (Steffi Graf), в течение десяти лет обладавшая статусом первой ракетки мира. 14 июня она отмечает свое 50-летие.

  • Оливеру Кану - 50 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Оливеру Кану - 50 лет

    Легендарный вратарь выступал за "Карлсруэ" и "Баварию" (Мюнхен), в составе сборной ФРГ четырежды был удостоен звания "Лучший голкипер мира", стал чемпионом Европы, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира по футболу. Сейчас Оливер Кан (Oliver Kahn) выступает в качестве эксперта на телеведении. Но похоже, что в 2019 году он займет пост в руководстве "Баварии". 15 июня ему исполнится 50 лет.

  • Юргену Хабермасу – 90 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Юргену Хабермасу - 90 лет

    Этого выдающегося философа и социолога знают как человека, открыто выступающего с критикой и терпеливо выслушивающего оппонентов. Но Юрген Хабермас (Jürgen Habermas) может быть и непреклонным. Он не признает компромиссов, когда речь идет о борьбе против насилия, так как хорошо помнит реалии нацизма. Деятельность ученого не раз была отмечена крупными премиями. 18 июня ему исполняется 90 лет.

  • Жаку Оффенбаху - 200 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Жаку Оффенбаху - 200 лет

    Оперетта "Орфей в аду" с исполняемым в ней энергичным канканом, опера "Сказки Гофмана" со звучащей в ней нежной баркаролой… Автор этих произведений – уроженец Кельна, немецко-французский композитор, театральный дирижер и виолончелист, основоположник и наиболее яркий представитель французской оперетты Якоб "Жак" Оффенбах (Jakob "Jacques" Offenbach). 20 июня - 200 лет со дня его рождения.

  • Бернхард- Шлинк- – 75 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Бернхарду Шлинку - 75 лет

    Юрист по образованию, специалист по государственному праву, профессор Бернхард Шлинк (Bernhard Schlink) начал писать романы в возрасте далеко за сорок. Герои его детективов сталкиваются с событиями, которые так или иначе связаны с непреодоленным прошлым, определяющим и совершаемые в наши дни преступления. Наибольшую известность получил его роман "Чтец". 6 июля Шлинку исполняется 75 лет.

  • Принцу Альберту Саксен-Кобург-Готскому – 200 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Принцу Альберту Саксен-Кобург-Готскому - 200 лет

    Королева Великобритании и Ирландии Виктория и ее супруг, саксонский принц Альберт Саксен-Кобург-Готский (Albert von Sachsen-Coburg und Gotha) - первая в истории британской монархии пара мечты. Принцу удалось завоевать любовь не только жены, но и простых британцев. Королева тяжело переживала раннюю смерть мужа, до конца своей жизни носила траур. 26 августа отмечается 200 лет со дня его рождения.

  • Зёнке Вортману – 60 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Зёнке Вортману - 60 лет

    Вообще-то он хотел стать профессиональным футболистом, но в конце концов выбрал кино. И не ошибся. Зёнке Вортмана (Sönke Wortmann) называют одним из самых успешных немецких кинорежиссеров послевоенного времени. Больше всего известен его фильм "Чудо Берна", посвященный победе сборной ФРГ на чемпионате мира по футболу 1954 года. 25 августа Вортман отмечает свое 60-летие.

  • Билл Каулитц и Хайди Клум

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Биллу Каулитцу - 30 лет

    Биллу Каулитцу и его брату-близнецу Тому Каулитц (Bill und Tom Kaulitz), в подростковом возрасте основавшим группу Tokio Hotel и ставшим кумирами своих сверстников во всем мире, 1 сентября исполняется 30 лет. Возможно, еще до этого будет сыграна свадьба Билла с бывшей супермоделью и нынешней телеведущей Хайди Клум. Билл и Хайди, которая старше его на 16 лет, недавно объявили о своей помолвке.

  • Кларе Шуман - 200 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Кларе Шуман - 200 лет

    Вундеркинд, знаменитая пианистка, одна из самых значимых музыкантов своего времени, композитор, педагог... Клара Шуман (Clara Josephine Schumann) получила широкое признание уже при жизни. К сожалению, сегодня очень многие воспринимают ее лишь как жену композитора Роберта Шумана (Robert Schumann) и возлюбленную Иоганнеса Брамса (Johannes Brahms). 13 сентября - ее 200-летний юбилей.

  • Томасу Мюллеру - 30 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Томасу Мюллеру - 30 лет

    Атакующий полузащитник мюнхенской "Баварии" и немецкой национальной сборной Томас Мюллер (Thomas Müller) - настоящий феномен. Он семь раз становился чемпионом страны, четырежды - обладателем Кубка Германии, не говоря уже о победе в чемпионате мира 2014 года. 13 сентября ему исполняется 30 лет.

  • Александру фон Гумбольдту - 250 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Александру фон Гумбольдту - 250 лет

    14 сентября отмечается 250-летие со дня рождения выдающегося географа, натуралиста и путешественника Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt), которого за широту научных интересов называют универсальным гением и Аристотелем XIX века. Он по сей день остается одним из самых известных немцев. Среди прочего совершил путешествие по России и стал почетным членом Петербургской академии наук.

  • Беате Узе - 100 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Беате Узе - 100 лет

    В 16 лет Беате Узе (Beate Uhse) бросила школу, чтобы стать летчицей. После войны выпустила первую в Германии брошюру по сексуальному просвещению, потом открыла первый в мире секс-шоп. Так было положено начало крупнейшей в ФРГ империи эротических товаров. 25 октября главной фигуре в истории немецкого сексуального просвещения исполнилось бы 100 лет.

  • Вольфгангу Йоопу – 75 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Вольфгангу Йоопу - 75 лет

    Эксклюзивный дизайн, изысканные ткани, необычные узоры, совершенный покрой, безукоризненное качество обработки, неповторимый стиль. Основатель дома моды и косметики JOOP! Вольфганг Йооп (Wolfgang Joop) считается - наряду с Карлом Лагерфельдом и Жиль Сандер - одним из самых успешных немецких модельеров. Он также увлекается графикой, пишет книги и статьи. 18 ноября Йоопу исполняется 75 лет.

  • Теодор- Фонтане - 200 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Теодору Фонтане - 200 лет

    "Перед бурей", "Грета Минде", "Грешница", "Сесиль", - перу писателя и поэта, самого яркого представителя реализма в немецкой литературе XIX века Теодора Фонтане (Theodor Fontane) принадлежит множество замечательных драм, стихов, биографических и исторических произведений, критических и публицистических статей. А вот при жизни он страдал от отсутствия признания. 30 декабря - его 200-летний юбилей.

  • Артур Фишер – 100 лет

    Главные немецкие юбиляры 2019 года

    Артуру Фишеру - 100 лет

    Именно благодаря ему картины, зеркала и полки не сваливаются со стен. Артур Фишер (Artur Fischer) - гениальный изобретатель дюбеля. И не только его. Всего у Фишера - более тысячи патентов, в том числе на ламповую вспышку для фотоаппаратов. 31 декабря - 100 лет со дня его рождения.

    Автор: Наталия Королева


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  • 2 место: Мария-Элизабет и Георг Шеффлер

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    Про Марию-Элизабет Шеффлер (Maria-Elisabeth Schaeffler) не зря говорят, что она горы может свернуть. Принадлежащая ей и ее сыну Георгу компания Schaeffler была когда-то небольшой фирмой. Сегодня это один из крупнейших производителей автокомплектующих в мире. Сейчас бизнес-леди 76 лет, но она полна энергии и на отдых не собирается. Состояние Шеффлеров оценивается в 26 млрд евро.

  • 3 место: Дитер Шварц

    Самые богатые люди Германии

    3 место: Дитер Шварц

    Дитер Шварц (Dieter Schwarz), бизнесмен с состоянием 25 млрд евро, избегает публичности. Фотографий его очень мало. Свое состояние Шварц сколотил на основанной им сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl и Kaufland. У Lidl сейчас больше 10 тысяч филиалов в 28 странах. Сам Шварц живет скромно и экономит на всем, кроме безопасности. Его дом буквально напичкан видеокамерами и сигнализацией.

  • 4 место: Наследники Карла Альбрехта

    Самые богатые люди Германии

    4 место: Наследники Карла Альбрехта

    Низкая цена и высокое качество, - такова политика немецкой торговой сети дискаунтеров Aldi, имеющей филиалы даже в Австралии. Сооснователь этой империи Карл Альбрехт (Karl Albrecht), сколотивший миллиарды благодаря мощному развитию сети Aldi Süd, скончался в 2014 году в возрасте 94 лет. Наследникам после его смерти досталось состояние, оценивающееся в 25 млрд евро.

  • 5 место: Штефан Квандт

    Самые богатые люди Германии

    5 место: Штефан Квандт

    Инженер по образованию, Штефан Квандт (Stefan Quandt) – представитель одной из известнейших династий предпринимателей. Он держит крупный пакет акций и является вторым человеком в наблюдательном совете автомобилестроительного концерна BMW. Многое досталось ему по наследству. Но Штефан Квандт инвестирует в новые технологии, хорошо зарабатывая на этом. Его состояние оценивается в 18 млрд евро.

  • 6 место: Сузанне Клаттен

    Самые богатые люди Германии

    6 место: Сузанне Клаттен

    Сузанне Клаттен (Susanne Klatten) - сестра Штефана Квандта. Она владеет крупным пакетом акций концерна BMW и считается самой богатой женщиной в Германии (17,5 млрд евро). Около 10 лет назад Клаттен стала жертвой афериста, который завел с ней роман, а потом шантажировал, угрожая обнародовать видеозаписи их интимных свиданий. Аферист угодил в тюрьму, но имидж замужней бизнес-леди был подпорчен.

  • 7 место: Семья Тео Альбрехта

    Самые богатые люди Германии

    7 место: Семья Тео Альбрехта

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  • 8 место: Райнхольд Вюрт и его семья

    Самые богатые люди Германии

    8 место: Райнхольд Вюрт и его семья

    Райнхольд Вюрт (Reinhold Würth) не любит, когда его называют "гаечным королем". Тем не менее, он разбогател именно благодаря изготовлению крепежных элементов и торговле инструментами. Принадлежащая его семье компания Würth – мировой лидер по поставкам комплектующих, расходных материалов и инструментов для монтажа, техобслуживания и ремонта. Состояние семьи Вюрта оценивается в 12,2 млрд евро.

  • 9 место: Хассо Платтнер

    Самые богатые люди Германии

    9 место: Хассо Платтнер

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  • 10 место: Семья Хайнца Херманна Тиле

    Самые богатые люди Германии

    10 место: Семья Хайнца Хермана Тиле

    Хайнц Херман Тиле (Heinz Hermann Thiele) начинал простым клерком. Сегодня он – главный акционер и председатель наблюдательного совета одной из ведущих компаний на рынке железнодорожной инфраструктуры и технологий Vossloh, а также владелец одного из лидирующих в мире поставщиков тормозных и приводных систем для грузового автотранспорта Knorr-Bremse. Состояние его семьи оценивается в 8,6 млрд евро.

    Автор: Наталия Королева


Контекст

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Фолькеру Шлёндорфу, немецкому кинорежиссеру и лауреату "Оскара", исполнилось 75 лет. Его новая картина повествует об офицере вермахта Дитрихе фон Холтице. (31.03.2014)  

Главные немецкие юбиляры 2019 года

Наступивший год будет в Германии урожайным на юбилеи знаменитостей. Каких именно и когда, - об этом в фотогалерее DW. (02.01.2019)  

Самые богатые люди Германии

Немецкие миллиардеры - это предприниматели, накопившие капитал за долгие годы кропотливого труда. Или получившие его по наследству. Представляем первую десятку рейтинга экономического журнала Bilanz. (10.08.2017)  

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