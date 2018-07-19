 Главе Союза журналистов РФ Соловьеву запретили въезд в Украину | Новости из Германии об Украине | DW | 19.07.2018

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Украина

Главе Союза журналистов РФ Соловьеву запретили въезд в Украину

Владимиру Соловьеву в течение трех лет запрещено въезжать на территорию Украины. Глава СЖР обвиняется в "антиукраинской деятельности" в аннексированном Крыму.

Владимир Соловьев (фото из архива)

Владимир Соловьев (фото из архива)

Служба безопасности Украины запретила главе Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны сроком на три года. Соответствующее решение датировано 22 февраля 2018 года, однако известно о нем стало лишь в среду, 18 июля, уточняется на сайте СЖР.

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Как следует из решения СБУ, Соловьеву запретили въезд "в интересах обеспечения национальной безопасности Украины". В частности, главу СЖР обвиняют в "антиукраинской деятельности" в аннексированном Крыму. В Союзе журналистов России назвали действия Украины "грубым нарушением свободы слова".

Украина неоднократно запрещала въезд в страну российским журналистам. Так, в мае  журналист "Комсомольской правды" Александр Коц получил 5-летний запрет на въезд без объяснения причин. А в конце июня украинские власти на пять лет запретили въезд ведущему "Международной панорамы" на телеканале "Россия 24" Евгению Примакову.

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    Автор: Сергей Елкин


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