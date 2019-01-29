Глава Transparency в РФ: "Своих" в России за коррупцию не наказывают

Во вторник, 29 января, международная организация Transparency International (TI) обнародовала ежегодный Индекс восприятия коррупции в 180 государствах мира. Эксперты TI отмечают ухудшение ситуации в России, которая получила 28 баллов из 100 возможных - на один балл меньше, чем в 2017 году. Сейчас РФ находится на 138-м месте в списке, между Папуа - Новой Гвинеей и Коморскими островами. О причинах столь низких показателей рассказал DW гендиректор TI в России Антон Поминов.

DW: Что России нужно сделать, чтобы улучшить свои позиции в этом индексе?

Антон Поминов: Нужно сделать так, чтобы институты власти на самом деле работали. В Конституции РФ закреплено разделение властей: исполнительная власть должна заниматься своими вещами, законодательная власть - своими, судебная - разрешать споры. И таких институциональных проблем в России очень много. Например, существует системная проблема с (чрезмерным присутствием государства в экономике. - Ред). Мы занимаемся вопросом закупок и понимаем, что половиной всего этого - к примеру, ремонтом котельных - у нас занимается государство: этого вообще не должно быть.

Антон Поминов

Следующая институциональная проблема заключается в том, что наше законодательство применяется избирательно. Если говорить простым языком, то речь идет о безнаказанности некоторых чиновников - о том, что есть "свои" и не "свои", что можно украсть столько, что уже не посадят.

Если ты включен в какую-то обойму, если ты - следователь Карпов, Кузнецов или Сильченко, которые считаются причастными к смерти Сергея Магнитского (российского аудитора, скончавшегося в 2009 году в СИЗО. - Ред.), то тебя будут выгораживать, что бы с тобой ни происходило. Сколько бы мы ни публиковали историй о том, что лошади Рамзана Кадырова зарабатывают в три раза больше, чем он сам, все равно ничего не происходит (в TI утверждают, что лошади, которые принадлежат главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, за участие в скачках в разных странах мира за период с 2014 по 2018 годы принесли владельцу около 100 млн рублей. При этом в официальной декларации доход Кадырова равняется около 30 млн рублей. - Ред.).

В то же время мы видим, что законы все же применяются. Но конфискуют машину стоимостью в 500 000 рублей, продают с торгов микроволновую печь. Однако законы должны применяться для всех, или же в порядке убывания общественной значимости (лица. - Ред.).

- Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел ряд достаточно громких расследований. Насколько его деятельность помогает борьбе с коррупцией?

- У политика, против которого проведено расследование, может быть два главных вида ответственности - политическая и уголовная. За уголовную ответственность отвечают правоохранительные органы. Проблема заключается в том, что в России очень слабо работает механизм репутации и политической ответственности. К примеру, на чьем избирательном рейтинге отразилось то, что премьер-министра (Дмитрия Медведева. - Ред.) обвиняют в получении непонятных средств на странные счета его друзей? Чтобы наступила политическая ответственность, нужна политическая конкуренция.

- А есть ли республики бывшего СССР, которые сделали качественный рывок?

- Рывков никто не делал, все развивается постепенно, просто в разные стороны. Если Россия плавает там, где плавает, то наши соседи постепенно растут. Украина набрала 32 балла, Беларусь - 34 балла, Казахстан - 31 балл. Хоть и медленно, но там идут реформы. В Украине постоянно появляется что-то новое, сейчас формируется специальный антикоррупционный суд. В Казахстане президент страны Нурсултан Назарбаев предложил большую программу реформ, где противодействие коррупции является только одним из ее элементов. Конечно, в Казахстане все равно есть потолок, потому что это авторитарная страна. То же самое относится к Беларуси.

Но надо смотреть на долгосрочные тенденции. С начала 2000-х очень много баллов набрали страны Восточной Европы - Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия. Если раньше они были во второй сотне, то сейчас - в середине первой сотни, а Эстония даже приблизилась к 20-му месту.

При этом восприятие коррупции означает, что в 13 исследованиях респонденты отвечают на вопросы не о практиках - удавалось ли им давать взятки - а о том, как они воспринимают тот или иной аспект страны. Если страна получает некий кредит доверия и оправдывает его, то (показатели. - Ред.) начинают медленно расти. Такой кредит доверия был в 2008 году у президента Медведева. Тогда был принят закон о противодействии коррупции, и многим казалось, что Россия на правильном пути. Но потом в 2012 году Путин с Медведевым поменялись местами, и все стало, как раньше. Отменить антикоррупционное законодательство вроде как уже нельзя, но применять его можно по-разному. И применяют его, мягко говоря, с переменным успехом.

- Если смотреть на верхушку списка, то на какие страны Россия может равняться?

- Это, прежде всего, либо скандинавские страны со старыми демократиями, либо маленькие государства типа Гонконга и Сингапура, где администрация, по сути, управляет городом, а не огромной страной. Поэтому равняться нам скорее нужно на западные демократии. Если мы не хотим оказаться в числе безнадежно отставших стран, то нам нужно прямо сейчас начинать заниматься противодействием коррупции, но не как отдельно стоящей задачей, а как одним из важных элементов развития.

- Что именно влияет на Индекс восприятия коррупции, какова методология исследования?

- Индекс - это составной индикатор, который включает в себя ответы на вопросы о коррупции из 13 различных источников. Источниками являются исследования Всемирного банка, Economist Intelligence Unit, Фонда Бертельсмана, а также локальных организаций. Если в стране набирается как минимум три источника, то она сразу же попадает в Индекс восприятия коррупции. С этой точки зрения, Россия имеет очень надежные данные: здесь каждый год проводится от 8 до 9 из 13 исследований. Все глобальные исследования охватывают Россию.

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