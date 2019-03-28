Глава Якутии ввел запреты на профессии для мигрантов

Власти Якутии запретили в 2019 году нанимать иностранцев на работу в 33 сферах деятельности. Соответствующий указ главы региона Айсена Николаева опубликован на информационном портале республики в четверг, 28 марта.
В частности, мигрантов, которые работают на основании патентов, нельзя нанимать на предприятия сельского и лесного хозяйства, строительства, торговли, общественного питания, а также в гостиницы. Кроме того, им запрещено заниматься операциями с недвижимостью, пассажирскими перевозками в общественном транспорте и такси, а также работать в областях образования и здравоохранения.
Документ полностью соответствует федеральному законодательству, подчеркнул Николаев. Фирмы и предприятия региона должны в течение трех месяцев привести "численность используемых иностранных работников в соответствие с запретом", говорится в приложении к указу.
Акции протеста против мигрантов
В середине марта в Якутии прошли митинги протеста против мигрантов. Демонстрации состоялись после того, как уроженца Киргизии обвинили в похищении и изнасиловании жительницы Якутска.
В октябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что новая редакция Концепции миграционной политики страны облегчит получение российского гражданства. При этом Россия должна сохранять открытость и для тех иностранцев, которые "не связывают с ней свое будущее и будущее своих детей и не намерены полностью интегрироваться в российское общество", утверждается в новой редакции документа.
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Автор: Сергей Елкин