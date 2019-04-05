 Глава Центробанка Латвии предстанет перед судом по обвинению в коррупции | Новости из Германии о Европе | DW | 08.10.2019

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Европа

Глава Центробанка Латвии предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Слушания по делу о коррупции в отношении главы Банка Латвии Илмара Римшевича будут проходить в открытом режиме.

Илмар Римшевич

Илмар Римшевич

Глава Банка Латвии Илмар Римшевич предстанет перед судом в связи с коррупционным скандалом. Судебные слушания будут проходить с начала ноября в открытом режиме, сообщила представитель суда агентству dpa в Риге во вторник, 8 октября.

Контекст

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54-летний глава ЦБ Латвии и член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Илмар Римшевич был задержан в феврале 2018 года по подозрению в коррупции и затем отпущен под залог. В июне 2018 года Римшевичу предъявлено обвинение. Ему вменяется в вину взятка в размере 250 тысяч евро. Вторым фигурантом дела является предприниматель Марис Мартинсонс.

Конфликт вокруг Римшевича

В Латвии Римшевич находится под подпиской о невыезде. Ему также запрещено выполнять свои служебные обязанности. ЕЦБ подключил к разрешению конфликта вокруг Римшевича Европейский суд в Люксембурге, который в феврале 2019 года признал временное отстранение Римшевича от должности нарушением европейского права. Латвия не предоставила доказательств того, что Римшевич совершил приписываемые ему проступки, заявил суд.

Римшевич занимает пост главы Банка Латвии с 2001 года. С января 2014 года, когда страна присоединилась к зоне евро, он также входит в совет ЕЦБ. Сам Римшевич настаивает на своей невиновности и утверждает, что преследования являются результатом заговора внутри латвийской банковской системы.

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    Автор: Галина Петровская


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