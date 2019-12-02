Глава ХДС выступает против пересмотра договора "большой коалиции"

На фоне разговоров о возможном распаде правительства канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) из-за требований нового руководства социал-демократической партии (СДПГ) о внесении изменений в коалиционный договор c христианскими демократами глава Христианско-демократического союза (ХДС) и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила о том, что ХДС не намерена пересматривать договор и хочет продолжать работать на его основе. "Мы четко сказали, что переговоров о новом коалиционном договоре не будет", - подчеркнула политик вечером в понедельник, 2 декабря, в эфире немецкого общественно-правового канала ARD.

Вальтер-Борьянс и Заскиа Эскен, избранные сопредседателями партии СДПГ, требуют пересмотра коалиционного договора с партией ХДС

Статья коалиционного договора о возможности его пересмотра предусматривает эту меру в случае "массивного изменения" рамочных условий, напомнила Крамп-Карренбауеэр. К примеру, дальнейшего ослабления или обвала конъюнктуры, указала политик. "Но мы далеки от массивного экономического обвала, поэтому можем продолжать работать на той базе, которая заложена в коалиционном договоре", - указала Крамп-Карренбауэр, добавив, что партия СДПГ сама должна решать, хочет ли она продолжать работать в составе нынешнего правительства.

Выборы нового руководства партии СДПГ

Распространению слухов о возможном распаде правящей коалиции в Германии предшествовали выборы новых сопредседателей партии социальных демократов, состоявшиеся 30 ноября. Ими стала пара сравнительно малоизвестных политиков - экс-министр финансов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) и депутат бундестага от земли Баден-Вюртемберг Заскиа Эскен (Saskia Esken).

Сразу после победы, которую формально еще должен утвердить начинающийся в пятницу, 6 декабря, съезд партии, Вальтер-Борьянс и Эскен недвусмысленно заявили, что ставят дальнейшее пребывание партии в правительстве в зависимость от включения в коалиционный договор дополнительно целого ряда пунктов из своей программы. Но для консерваторов многие из них неприемлемы, и они против изменений в договоре.

Смотрите также:

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Ангела Меркель Ангела Меркель (Angela Merkel) - политический долгожитель: дочь пастора из бывшей ГДР возглавляет правительство Германии уже более 12 лет, заступив на пост канцлера в четвертый раз. Многолетний бессменный глава ХДС знаменита своим прагматизмом: один из примеров - отказ от ядерной энергетики. И даже решение открыть границы для беженцев в итоге лишь ненадолго сказалось на рейтинге Меркель.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Франк-Вальтер Штайнмайер Для большинства жителей Германии президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) много лет является лицом немецкой дипломатии и символом стабильности. К примеру, в бытность министром иностранных дел он заслужил всеобщее уважение благодаря своим настойчивым попыткам наладить отношения между Москвой и Киевом после эскалации конфликта в 2014 году.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Хайко Мас Министр иностранных дел в новом правительстве Меркель, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas) в прежнем кабинете был министром юстиции. Он слывет стойким противником нарушения прав и свобод человека. "Я - за справедливость. Это дело всей моей политической жизни, мое кредо", - подчеркивает Мас. Он не относится к тем, кто выступают со скороспелыми заявлениями, но свою позицию отстаивает твердо.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Вольфганг Шойбле Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble), который с 2009 по 2018 годы был министром финансов ФРГ, является председателем бундестага нового созыва. Шойбле - настоящий политический старожил. В 1984 году он уже возглавлял ведомство федерального канцлера при Гельмуте Коле. В 1990 году на Шойбле было совершено покушение, с тех пор он прикован к инвалидной коляске.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Хорст Зеехофер Министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), в прошлом премьер-министр Баварии, известен своими громкими заявлениями. В ноябре 2015 года он подверг резкой критике политику Меркель в отношении беженцев. Еще одна щекотливая тема - отношения лидера Христианско-социального союза (ХСС) с Владимиром Путиным: в 2017 году Зеехофер дважды встречался с российским лидером в Москве.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Сара Вагенкнехт За диалог с Москвой выступает и глава Левой партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). Лидер "левых" не раз требовала распустить НАТО и заменить альянс системой европейской коллективной безопасности с участием РФ, а также заявляла о неэффективности санкций, введенных против Москвы. Кроме того, "левые" также призывают прекратить зарубежные миссии бундесвера.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Кристиан Линднер На выборах в бундестаг Свободная демократическая партия (СвДП) получила 10,7% и вернулась в федеральный парламент. Это, прежде всего, заслуга лидера либералов Кристиана Линднера (Christan Lindner), реформировавшего партию. В 2017 году Линднер оказался в центре внимания после высказываний о Крыме: 38-летний политик призвал "заморозить" этот вопрос на время и сотрудничать с РФ там, где это возможно.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Джем Оздемир В свою очередь сопредседатель партии "Союз 90/"зеленые" Джем Оздемир (Cem Özdemir) придерживается противоположного мнения. Немецкий политик с турецкими корнями призвал ужесточить санкции против России в связи с эскалацией конфликта на востоке Украины и назвал неуместными разговоры об их ослаблении.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Фрауке Петри По итогам выборов 24 сентября правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые прошла в бундестаг. Однако ее сопредседатель Фрауке Петри (Frauke Petry), известная своей жесткой позицией в отношении беженцев, сенсационно объявила, что покидает АдГ из-за ее радикализации. Позже она подтвердила регистрацию домена dieblauen.de ("голубые"), заявив, что речь идет о новой инициативе.

10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам Александер Гауланд Национал-консервативное крыло АдГ представляет зампредседателя партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), также известный своими провокационными высказываниями. Его мнение, что "Крым - исконно российская территория", популярно в российских СМИ. В то же время заявление Гауланда о том, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в обеих мировых войнах, в РФ мало кто заметил. Автор: Александра Елкина

