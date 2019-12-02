 Глава ХДС выступает против пересмотра договора ″большой коалиции″ | Новости из Германии о Германии | DW | 03.12.2019

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Германия

Глава ХДС выступает против пересмотра договора "большой коалиции"

По словам главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, экономических причин для изменения коалиционного договора сейчас нет и СДПГ должна решать, хочет ли продолжать работу в правительстве на его основе.

Председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр на фоне аббревиатуры CDU (ХДС)

Председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото из архива)

На фоне разговоров о возможном распаде правительства канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) из-за требований нового руководства социал-демократической партии (СДПГ) о внесении изменений в коалиционный договор c христианскими демократами глава Христианско-демократического союза (ХДС) и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) заявила о том, что ХДС не намерена пересматривать договор и хочет продолжать работать на его основе. "Мы четко сказали, что переговоров о новом коалиционном договоре не будет", - подчеркнула политик вечером в понедельник, 2 декабря, в эфире немецкого общественно-правового канала ARD.

Избранные сопредседатели партии СДПГ: экс-министр финансов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борьянс и депутат бундестага от земли Баден-Вюртемберг Заскиа Эскен

Вальтер-Борьянс и Заскиа Эскен, избранные сопредседателями партии СДПГ, требуют пересмотра коалиционного договора с партией ХДС

Статья коалиционного договора о возможности его пересмотра предусматривает эту меру в случае "массивного изменения" рамочных условий, напомнила Крамп-Карренбауеэр. К примеру, дальнейшего ослабления или обвала конъюнктуры, указала политик. "Но мы далеки от массивного экономического обвала, поэтому можем продолжать работать на той базе, которая заложена в коалиционном договоре", - указала Крамп-Карренбауэр, добавив, что партия СДПГ сама должна решать, хочет ли она продолжать работать в составе нынешнего правительства.

Выборы нового руководства партии СДПГ

Распространению слухов о возможном распаде правящей коалиции в Германии предшествовали выборы новых сопредседателей партии социальных демократов, состоявшиеся 30 ноября. Ими стала пара сравнительно малоизвестных политиков - экс-министр финансов федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) и депутат бундестага от земли Баден-Вюртемберг Заскиа Эскен (Saskia Esken). 

Сразу после победы, которую формально еще должен утвердить начинающийся в пятницу, 6 декабря, съезд партии, Вальтер-Борьянс и Эскен недвусмысленно заявили, что ставят дальнейшее пребывание партии в правительстве в зависимость от включения в коалиционный договор дополнительно целого ряда пунктов из своей программы. Но для консерваторов многие из них неприемлемы, и они против изменений в договоре.  

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    Автор: Александра Елкина


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