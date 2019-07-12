Глава совета мусульман ФРГ: Я ожидал худшего отношения немцев к исламу

Каждый второй житель Германии настороженно относится к исламу, видя в нем угрозу. Такие данные приводятся в докладе Фонда имени Бертельсмана. Прокомментировать их DW попросила главу Центрального совета мусульман Германии Аймана Мазиека (Ayman Maizek).

Deutsche Welle: Согласно данным мониторинга, посвященного вопросу религий и проведенному Фондом Бертельсмана, в Германии широко распространен скепсис в отношении ислама. Ислам воспринимается не как мировая религия, а как политическая идеология. Откуда это идет?

Айман Мазиек: Отчасти это результат дискурса, в котором идет идет речь об исламе на протяжении последних двадцати лет. Обратимся, например, к терминологии. Термин "исламизм" способствует тому, чтобы следовать определенным представлениям об исламе. Также и пропаганда со стороны правых экстремистов и правых популистов приводит к тому, что ислам рассматривается не как мировая религия, а как политическая идеология.

Айман Мазиек

Конечно, такой дискурс закрепляет определенную картину мира. При этом упускается из виду то, что 99,9 процента мусульман по всему миру живут согласно вере и исповедуют тот ислам, каким мы его знаем. И лишь маленькая часть из них постоянно становится причиной громких заголовков в СМИ.

- Вы сейчас обратились к внутренним причинам, но как сильно влияют извне такие факторы, как террористическая организация "Исламское государство" (ИГ), на формирование данной картины восприятия ислама?

- К сожалению, это ключевые слова, которые определяют существующий дискурс. Ошибки, которые до сих пор имеют место быть, - в том, что фактически нет четкого разделения между экстремизмом и религией. Все время смешиваются два этих понятия.

- Вы говорите, что смешиваются эти два понятия. Вы имеете в виду в СМИ и в политике?

- Речь идет не только о СМИ и политике. Таков в целом дискурс. Я бы лишь защитил в данном случае науку, правда, если речь не идет о псевдонаучных брошюрах. В науке все же происходит дифференциация. Поэтому речь не идет об упреках в адрес СМИ, а в целом об общественном дискурсе.

- И все же, какую роль, по вашему мнению, играют медиа? Как вы воспринимаете сообщения в СМИ, касающиеся миграционной политики или дебатов о беженцах?

- Существует постоянная фокусировка на исламе. За этим стоит стремление возложить на него ответственность за определенные ошибочные процессы развития общества. Эту религию пытаются представить как обоснование таких процессов. Мой призыв не в том, чтобы прекратить возлагать ответственность за все на ислам и вычеркнуть эту религию из всех сфер общественной жизни.

Мой аргумент иной - в матрице, обосновывающей все проблемы и неправильные процессы в обществе, религия играет определенную роль. Но не она одна. Здесь важны культурные, социологические, экономические и другие аспекты, которые помогают понять, почему возникла та или иная проблема. Но в контексте миграции, беженцев, изгнания, ислама и мусульман это обычно не учитывается. И все это ведет к тому, что дискурс сужается.

Мусульманка держит плакат с надписью: "Ассалам Аллейкум означает "мир вам"

- Согласно данным Фонда Бертельсмана, существует дефицит религиозной толерантности. Прежде всего, это касается ислама, который 50 процентов населения Германии воспринимают негативно. Но остальные 50 процентов - нет. Насколько репрезентативно в таком случае проведенное исследование?

- Мне кажется, в этом можно увидеть много позитивного. Я сейчас не хочу, чтобы это прозвучало цинично, но я приятно удивлен тем, что, несмотря на разговоры об исламе, ведущиеся в определенном ключе продолжительное время, все-таки половина населения не воспринимают эту религию негативно. Из чего я делаю вывод, что отношения между людьми еще более или менее функционируют. Я ожидал худшего. Ведь мы здесь говорим о продолжительном дискурсе. И в данной связи это хороший показатель. Я, конечно, желал бы лучших результатов, но, честно говоря, и худший результат не стал бы для меня сюрпризом.

- 50 процентов населения Германии скептически относятся к исламу. Ощущают ли мусульмане на себе воздействие таких настроений в обществе?

- Да, существует колоссальное воздействие. Вы только взгляните на цифры: в 2017 году было совершено 1000 нападений на мусульман и мусульманские учреждения, совершенных на почве исламофобии. В прошлом году их число было меньшим. При этом вырос психологический ущерб, наносимый мусульманам. Уровень жестокости этих нападений также вырос. Официальные цифры по всему миру неизвестны.

При этом сотрудники правоохранительных органов пока не обучены тому, как правильно вести себя в таких случаях. Многие мусульмане не обращаются в полицию, когда становятся жертвами преступлений. Все это - доказательства того, что наблюдается рост исламофобии. Мы каждую неделю фиксируем нападения на мечети или факты их осквернения. А общество реагирует на это без должного возмущения, что, конечно, связано с нынешним дискурсом.

- Как исламские организации могут повлиять на то, чтобы улучшить отношение общества к мусульманам?

- Мы можем делать то, что мы уже делаем, лучше и качественнее. Например, проводить день открытых дверей в мечетях. Приглашать соседей в мечеть, чтобы вести с ними диалог. Продолжать кампании, которые мы, как Центральный совет мусульман, многие годы проводим, когда речь идет о митингах и демонстрациях в поддержку демократических ценностей. Мне хочется, чтобы мы проявляли в этом больше участия и собственной инициативы.

- Как вы относитесь к требованиям, чтобы мусульмане еще четче дистанцировались от терактов?

- Мы знаем, что если мы выступим со своей позицией и осудим эти преступления, нас услышат те люди, которые до этого не знали, что ислам против терроризма и экстремизма. Но, с другой стороны, возникает опасность того, что нас постоянно будут заставлять это делать. Здесь мы снова возвращаемся к вопросу дискурса. А вся проблема в том, что в общественном восприятии нет разграничения между экстремизмом и религией.

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