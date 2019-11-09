Глава совета евреев в ФРГ призвал не забывать "хрустальную ночь"

Ситуация с антисемитскими настроениями в Германии сложная, но "следует сохранять спокойствие", считает глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster). Об этом он заявил в интервью газете Nordwest Zeitung, опубликованном в субботу, 9 ноября, по случаю годовщины "хрустальной ночи". "Нельзя сказать, что евреям в Германии надо скрываться", - пояснил Шустер, признав в то же время, что в ФРГ есть "проблемные места", в частности в таких крупных городах, как Берлин и Дортмунд.

На фоне празднования 30-летия падения Берлинской стены Шустер призвал не забывать, что 9 ноября в 1938 году национал-социалисты устроили еврейские погромы. Трагические события той ночи вошли в историю под названием "хрустальная ночь", которую также называют "ночью разбитых витрин". 9 ноября - очень значимый день для истории Германии, указал Шустер, отметив, что важно подумать о том, как "мы можем развить культуру памяти для молодого поколения с его измененным потреблением медиаконтента".

Меркель назвала 9 ноября "судьбоносным днем" для ФРГ

Выступая в Берлине на торжествах по случаю юбилея падения Стены, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала 9 ноября "судьбоносным днем" для немецкой истории. Она напомнила о "хрустальной ночи", вылившейся через несколько лет в систематическое и массовое уничтожение евреев. На вечер 9 ноября в Берлине и Потсдаме запланированы мероприятия, посвященные памяти жертв еврейских погромов.

За одну ночь с 9 ноября на 10 ноября 1938 года в Германии было сожжено около 200 синагог, разрушены многочисленные еврейские кладбища, тысячи еврейских магазинов и домов. 30 тысяч евреев были арестованы, 91 человек - убит. Кроме того, евреев обложили коллективным штрафом в размере 1,1 миллиарда рейхсмарок.

Смотрите также:

Байройт против антисемитизма Барри Коски В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

Байройт против антисемитизма Нюрнбергский процесс Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

Байройт против антисемитизма "Вечный ад" Вагнера По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

Байройт против антисемитизма Сезон 2018 года В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

Байройт против антисемитизма Запретная татуировка Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

Байройт против антисемитизма "Умолкшие голоса" Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

Байройт против антисемитизма "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

Байройт против антисемитизма Пауль Хиндемит Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

Байройт против антисемитизма Семен Бычков Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

Байройт против антисемитизма Великий Баренбойм В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора). Автор: Дарья Брянцева

