 Глава совета евреев в ФРГ призвал не забывать ″хрустальную ночь″ | Новости из Германии о Германии | DW | 09.11.2019

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Германия

Глава совета евреев в ФРГ призвал не забывать "хрустальную ночь"

9 ноября 1938 года в Германии прошли еврейские погромы. Эту дату нельзя забывать на фоне юбилея падения Берлинской стены, считает глава Центрального совета евреев в Германии.

Синагога в Берлине после хрустальной ночи 9 ноября 1938 года

Синагога в Берлине после "хрустальной ночи" 9 ноября 1938 года

Ситуация с антисемитскими настроениями в Германии сложная, но "следует сохранять спокойствие", считает глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster). Об этом он заявил в интервью газете Nordwest Zeitung, опубликованном в субботу, 9 ноября, по случаю годовщины "хрустальной ночи". "Нельзя сказать, что евреям в Германии надо скрываться", - пояснил Шустер, признав в то же время, что в ФРГ есть "проблемные места", в частности в таких крупных городах, как Берлин и Дортмунд.

Контекст

Согласно недавно проведенному опросу, каждый четвертый житель ФРГ придерживается антисемитских взглядов. О выводах исследования DW поговорила с раввином Кельнской синагоги Иехиэлем Брукнером. (25.10.2019)

Падение Берлинской стены во всем мире считают символом свободы. Но даже 30 лет спустя объединенная Германия все еще находится в поисках своей идентичности, пишет главный редактор DW Инес Поль. (09.11.2019)

На фоне празднования 30-летия падения Берлинской стены Шустер призвал не забывать, что 9 ноября в 1938 году национал-социалисты устроили еврейские погромы. Трагические события той ночи вошли в историю под названием "хрустальная ночь", которую также называют "ночью разбитых витрин". 9 ноября - очень значимый день для истории Германии, указал Шустер, отметив, что важно подумать о том, как "мы можем развить культуру памяти для молодого поколения с его измененным потреблением медиаконтента".

Меркель назвала 9 ноября "судьбоносным днем" для ФРГ

Выступая в Берлине на торжествах по случаю юбилея падения Стены, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала 9 ноября "судьбоносным днем" для немецкой истории. Она напомнила о "хрустальной ночи", вылившейся через несколько лет в систематическое и массовое уничтожение евреев. На вечер 9 ноября в Берлине и Потсдаме запланированы мероприятия, посвященные памяти жертв еврейских погромов.

За одну ночь с 9 ноября на 10 ноября 1938 года в Германии было сожжено около 200 синагог, разрушены многочисленные еврейские кладбища, тысячи еврейских магазинов и домов. 30 тысяч евреев были арестованы, 91 человек - убит. Кроме того, евреев обложили коллективным штрафом в размере 1,1 миллиарда рейхсмарок. 

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  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

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  • Даниэль Баренбойм

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    Автор: Дарья Брянцева


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