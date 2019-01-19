Глава РУСАДА рассказал о 100 тысячах скрытых допинг-тестов

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать статус соответствия его организации. Об этом говорится в письме Гануса, направленном в исполком WADA в субботу, 19 января.

При этом, как указывает глава РУСАДА, в ходе двух внутренних проверок, завершенных в 2018 году, "были установлены более 100 тысяч протоколов допинг-контроля, не введенных в систему ADAMS за предыдущие периоды преобразованной РУСАДА", передает РИА "Новости". Отмечается, что теперь уже практически завершен ввод в систему антидопингового администрирования и менеджмента ADAMS протоколов, скрытых сотрудниками прежнего состава РУСАДА.

Сменены 90 процентов персонала РУСАДА

Также завершена проверка возможных финансовых нарушений, для чего была привлечена международная независимая аудиторская компания, материалы дела переданы в МВД и Генпрокуратуру России. По словам Гануса, в РУСАДА были проведены коренные изменения - отстранены все специалисты по антидопинговому контролю, сменены 90 процентов персонала агентства.

Исполнительный комитет WADA планирует принять решение по проблеме с восстановлением аккредитации РУСАДА 22 января. В сентябре 2018 года исполком WADA вернул РУСАДА статус соответствия кодексу, которого российское агентство было лишено в 2015 году из-за допингового скандала. Главным условием восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря 2018 года доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием.

Но этого не произошло: в декабре экспертам WADA не разрешили извлечь базу данных под предлогом того, что привезенное ими оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством. 17 января эксперты WADA полностью завершили копирование базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Полученная информация была вывезена из России для проверки подлинности и анализа.

Макларен ожидает выявления сотен новых случаев применения допинга

Бывший глава независимой комиссии по расследованию применения допинга в российском спорте Ричард Макларен выразил подозрение, что после извлечения базы данных Московской лаборатории могут быть обнаружены сотни случаев нарушения антидопинговых правил, по его оценкам, - порядка 300-600. Об этом Макларен заявил 18 января в интервью немецкому телеканалу ARD. "Странно, что в декабре россияне не смогли предоставить информацию, а через 10 дней уже были готовы. Вероятно, происходящее не имело ничего общего с WADA. Это была борьба за власть внутри России", - полагает канадский юрист.

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