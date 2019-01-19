 Глава РУСАДА рассказал о 100 тысячах скрытых допинг-тестов | Новости из Германии о России | DW | 19.01.2019

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Россия

Глава РУСАДА рассказал о 100 тысячах скрытых допинг-тестов

Прежние сотрудники РУСАДА не ввели более 100 тысяч допинг-тестов в систему ADAMS. Об этом заявил глава агентства Юрий Ганус в письме в исполком WADA, призвав признать статус соответствия РУСАДА.

Юрий Ганус

Юрий Ганус

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать статус соответствия его организации. Об этом говорится в письме Гануса, направленном в исполком WADA в субботу, 19 января.

При этом, как указывает глава РУСАДА, в ходе двух внутренних проверок, завершенных в 2018 году, "были установлены более 100 тысяч протоколов допинг-контроля, не введенных в систему ADAMS за предыдущие периоды преобразованной РУСАДА", передает РИА "Новости". Отмечается, что теперь уже практически завершен ввод в систему антидопингового администрирования и менеджмента ADAMS протоколов, скрытых сотрудниками прежнего состава РУСАДА.

Сменены 90 процентов персонала РУСАДА

Также завершена проверка возможных финансовых нарушений, для чего была привлечена международная независимая аудиторская компания, материалы дела переданы в МВД и Генпрокуратуру России. По словам Гануса, в РУСАДА были проведены коренные изменения - отстранены все специалисты по антидопинговому контролю, сменены 90 процентов персонала агентства.

Контекст

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Исполнительный комитет WADA планирует принять решение по проблеме с восстановлением аккредитации РУСАДА 22 января. В сентябре 2018 года исполком WADA вернул РУСАДА статус соответствия кодексу, которого российское агентство было лишено в 2015 году из-за допингового скандала. Главным условием восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря 2018 года доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием.

Но этого не произошло: в декабре экспертам WADA не разрешили извлечь базу данных под предлогом того, что привезенное ими оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством. 17 января эксперты WADA полностью завершили копирование базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Полученная информация была вывезена из России для проверки подлинности и анализа.

Макларен ожидает выявления сотен новых случаев применения допинга

Бывший глава независимой комиссии по расследованию применения допинга в российском спорте Ричард Макларен выразил подозрение, что после извлечения базы данных Московской лаборатории могут быть обнаружены сотни случаев нарушения антидопинговых правил, по его оценкам, - порядка 300-600. Об этом Макларен заявил 18 января в интервью немецкому телеканалу ARD. "Странно, что в декабре россияне не смогли предоставить информацию, а через 10 дней уже были готовы. Вероятно, происходящее не имело ничего общего с WADA. Это была борьба за власть внутри России", - полагает канадский юрист.

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    Автор: Йоша Вебер, Илья Коваль


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