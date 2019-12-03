 Глава правительства Финляндии ушел в отставку | Новости из Германии о Европе | DW | 03.12.2019

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Европа

Глава правительства Финляндии ушел в отставку

Отставку премьера Антти Ринне вызвал конфликт вокруг государственной почтовой службы, которая пыталась понизить зарплату сотрудникам.

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне

Антти Ринне

Премьер-министр Финляндии, социал-демократ Антти Ринне подал в отставку из-за конфликта с партнерами по коалиции. Президент Финляндии Саули Ниинистё во вторник, 3 декабря, удовлетворил его прошение об отставке. Антти Ринне возглавлял правительство в течение лишь полугода. Для Европейского Союза события в Хельсинки имеют значение, поскольку Финляндия во второй половине нынешнего года председательствует в ЕС.

Контекст

Правительству не хватило времени, чтобы провести амбициозный пакет реформ через парламент Финляндии. (08.03.2019)

Конфликт в правящей коалиции был вызван намерением руководства государственной почтовой службы заключить с 700 сортировщиками посылок новое трудовое соглашение, которое привело бы к снижению их зарплат. После забастовки работников почты вопрос о трудовом соглашении был снят с повестки дня.

Однако политики потребовали от министра по делам местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпы Паатеро информацию о том, поддерживало ли правительство запланированные изменения. 29 ноября социал-демократ Сирпа Паатеро ушла в отставку. После этого под огонь критики попал Антти Ринне.

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