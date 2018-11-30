 Глава Пентагона обвинил Кремль в попытке вмешаться в выборы в Конгресс | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.12.2018

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Мир

Глава Пентагона обвинил Кремль в попытке вмешаться в выборы в Конгресс

Владимир Путин пытался повлиять на промежуточные выборы в Конгресс и не оставляет попыток вмешательства в американские выборы. Об этом заявил Джеймс Мэттис.

Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил Россию в попытках вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые прошли в начале ноября. "Путин снова попытался вмешаться в наши выборы в прошлом месяце. И мы наблюдаем продолжающиеся попытки в этом направлении", - заявил он в субботу, 1 декабря. Он добавил, что, имея дело с Путиным, США "имеет дело с тем, кому просто нельзя доверять".

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Между тем в преддверии промежуточных выборов в Конгресс спецслужбы США отчитались о том, что у них нет данных, свидетельствующих о попытках взлома избирательной инфраструктуры. "В настоящее время у нас нет свидетельств о попытках взлома нашей избирательной системы, которые могли бы воспрепятствовать голосованию, изменить количество голосов или повлиять на их подсчет", - отмечается в заявлении.

В то же время главы спецслужб подчеркнули, что "некоторые зарубежные действующие лица", в частности, Россия, продолжают попытки повлиять на общественные настроения и "посеять разлад".

Заявления Мэттиса последовали вскоре после того, как президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Он объяснил это влиянием конфликта в Керченском проливе. "С учетом того, что Россия не вернула корабли и моряков Украине, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине. Я с нетерпением жду этой встречи, как только эта ситуация будет решена", - написал Трамп в своем Twitter.

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    Автор: Ирина Филатова


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