 Глава партии Меркель выступила в защиту ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 13.02.2019

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Германия

Глава партии Меркель выступила в защиту "Северного потока - 2"

"Основополагающие решения уже приняты, проект нельзя повернуть назад", - заявила Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она подвергла критике угрозы санкциями со стороны США.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото из архива)

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото из архива)

В спорах вокруг строительства газопровода "Северный поток - 2" председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) поддержала сторонников проекта. "Северный поток - 2" для меня, как и для других, конечно, не тот проект, что я поддерживаю всем сердцем. Однако основополагающие решения уже приняты, проект нельзя повернуть назад", - напомнила Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Internationale Politik, опубликованном в среду, 13 февраля.

По словам председателя ХДС, стоит признать, что проект "Северный поток - 2", который был инициирован еще при другом правительстве ФРГ, уже не остановить. Крамп-Карренбауэр также отметила, что Германия поддерживала экономические отношения с Москвой даже в пиковый период холодной войны, и они были стабильными.

"Вашингтон должен услышать ответ Берлина"

"Вопрос о том, не делает ли Германия себя слишком зависимой от российского газа, оправдан, - признала в то же время она. - Сейчас мы строим и СПГ-терминалы - возможно, для американского сжиженного газа". "Таким образом, я думаю, что опасность такой зависимости не очень велика", - подчеркнула председатель ХДС.

Контекст

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В свою очередь, Аннегрет Крамп-Карренбауэр подвегла критике угрозы со стороны США о введении санкций из-за строительства газопровода. "Угрозы санкциями - не лучший способ общения между друзьями и партнерами. США преследуют собственные экономические интересы, что вполне законно. Но Вашингтону следует услышать ответ Германии: мы занимаемся диверсификацией, у нас есть и другие источники поставок", - заявила глава ХДС. Политик также подчеркнула, что в вопросе строительства "Северного потока - 2" Берлин будет учитывать интересы "своих европейских соседей".

Споры вокруг "Северного потока-2"

Газопровод "Северный поток - 2" должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству трубопровода по дну Балтийского моря планируется завершить в 2019 году. В этом же году истекает срок договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа через Украину.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступает в защиту проекта, отмечая, что он не поставит Германию или Европу в зависимость от Москвы и не лишит Украину роли транзитера российского газа. В то же время ряд европейских стран, в частности, Польша, Украина, страны Балтии, а также США подвергают проект критике, считая, что он угрожает энергетической безопасности Европы.

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    Автор: Андрей Гурков


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