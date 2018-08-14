 Глава олимпийского союза ФРГ не исключил бойкот Европейских игр в Беларуси | Новости из Германии о Европе | DW | 14.08.2018

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Европа

Глава олимпийского союза ФРГ не исключил бойкот Европейских игр в Беларуси

Альфонс Хёрман обеспокоен ситуацией в Беларуси. На прошлой неделе в стране прошла серия обысков и задержаний журналистов.

Глава Немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Хёрман

Германия не исключает бойкот Европейских игр в Беларуси в 2019 году. Об этом глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Хёрман (Alfons Hörmann) заявил во вторник, 14 августа, в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Контекст

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Президент DOSB Хёрман полагает, что в ряде стран могут существовать аналогичные систематические нарушения антидопингового кодекса. В интервью dpa он раскритиковал также действия WADA. (07.09.2016)

По его словам, ситуация в Беларуси "вызывает тревогу". При этом Немецкий олимпийский спортивный союз считает, что "бойкот не является хорошим инструментом и может быть рассмотрен лишь при наличии совершенно неприемлемых условий", сообщил Хёрман. Тем более что результаты соревнований по 10 видам спорта пойдут в зачет квалификации на летние Олимпийские игры - 2020 в Токио, и это необходимо "принять во внимание", заметил глава DOSB. Интересы спортсменов, по его словам, находятся "на переднем плане" для олимпийского союза. 

Вопрос финансирования участия ФРГ в Европейских играх пока также не решен окончательно. По словам Хёрмана, DOSB проводит "интенсивные и открытые переговоры" с комитетами по спорту и бюджету.

Обыски и задержания журналистов в Беларуси

Во вторник, 7 августа, в редакциях новостного портала Tut.by и информационного агентства БелаПАН прошли обыски. По данным Следственного комитета, операция была связана с расследованием дела о незаконном доступе к платной информации государственного агентства "Белта". В рамках расследования были задержаны несколько сотрудников этих изданий. Кроме того, был задержан минский корреспондент русской редакции Deutsche Welle Павлюк Быковский. 10 августа он был отпущен на свободу.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.

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    Автор: Галина Петровская


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