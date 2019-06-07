Глава олимпийского союза ФРГ критикует российских спортивных чиновников

Немецкий олимпийский спортивный союз (Deutscher Olympischer Sportbund, DOSB) критикует затягивание в рассмотрении спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) дела по допинговым нарушениям российскими спортсменами. "К сожалению, произойдет именно то, чего опасались - дело затянется надолго из-за сложного юридического процесса", - заявил агентству dpa в пятницу, 28 февраля, глава DOSB Альфонс Хёрман (Alfons Hörmann). "Тем самым все мы окажемся в крайне неудовлетворительной ситуации, когда не будет достигнута ясность, кто может выйти на старт в Токио. Все это далеко от идеала, но, судя по всему, изменить ничего нельзя". По словам Хёрмана, российские спортивные чиновники так же, как и прежде, не проявляют понимания ситуации и используют любую юридическую возможность для изменения ее в свою сторону.

Слушания по делу РУСАДА не ранее конца апреля

CAS 27 февраля сообщил, что слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) начнутся не ранее конца апреля. Олимпийские игры в Токио должны стартовать 24 июля.

В ходе очередного допингового скандала исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства WADA 9 декабря лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил российских атлетов от участия в международных соревнованиях на четыре года, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. К состязаниям допустят лишь спортсменов, которые докажут непричастность к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Решение основано на информации WADA о манипуляциях с некоторыми данными, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года. В базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов за период с января 2012 по август 2015 года. РУСАДА 27 декабря направило в WADA официальное письмо, в котором выразило несогласие с отстранением спортсменов. WADA 9 января обратилось в CAS в Лозанне для разрешения спора.

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