 Глава олимпийского союза ФРГ критикует российских спортивных чиновников | Новости из Германии о Германии | DW | 28.02.2020

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Германия

Глава олимпийского союза ФРГ критикует российских спортивных чиновников

Слушания по делу РУСАДА в Спортивным арбитражным суде начнутся не ранее конца апреля. Они могут затянуться надолго из-за сложного юридического процесса.

Глава DOSB Альфонс Хёрман

Глава DOSB Альфонс Хёрман

Контекст

Позиция Спортивного арбитражного суда по решению WADA отстранить Россию от крупнейших международных соревнований не должна допускать толкований, считает президент Международного олимпийского комитета. (11.01.2020)

Всемирное антидопинговое агентство отстранило сборную России от Олимпиад на 4 года. Наблюдательный совет РУСАДА направит общему собранию рекомендацию о несогласии с решением WADA. (19.12.2019)

Спортивный арбитражный суд в Лозанне сообщил, что спор между WADA и РУСАДА будет рассматриваться в закрытом режиме. Сторонами процесса станут также МОК, МПК, ОКР, ПКР, IIHF и отдельные атлеты из РФ. (28.02.2020)

Немецкий олимпийский спортивный союз (Deutscher Olympischer Sportbund, DOSB) критикует затягивание в рассмотрении спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) дела по допинговым нарушениям российскими спортсменами. "К сожалению, произойдет именно то, чего опасались - дело затянется надолго из-за сложного юридического процесса", - заявил агентству dpa в пятницу, 28 февраля, глава DOSB Альфонс Хёрман (Alfons Hörmann). "Тем самым все мы окажемся в крайне неудовлетворительной ситуации, когда не будет достигнута ясность, кто может выйти на старт в Токио. Все это далеко от идеала, но, судя по всему, изменить ничего нельзя". По словам Хёрмана, российские спортивные чиновники так же, как и прежде, не проявляют понимания ситуации и используют любую юридическую возможность для изменения ее в свою сторону.

Слушания по делу РУСАДА не ранее конца апреля

CAS 27 февраля сообщил, что слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) начнутся не ранее конца апреля. Олимпийские игры в Токио должны стартовать 24 июля.

В ходе очередного допингового скандала исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства WADA 9 декабря лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил российских атлетов от участия в международных соревнованиях на четыре года, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. К состязаниям допустят лишь спортсменов, которые докажут непричастность к допинговым нарушениям. Они смогут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Решение основано на информации WADA о манипуляциях с некоторыми данными, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года. В базе содержались сведения о результатах допинг-тестов российских спортсменов за период с января 2012 по август 2015 года. РУСАДА 27 декабря направило в WADA официальное письмо, в котором выразило несогласие с отстранением спортсменов. WADA 9 января обратилось в CAS в Лозанне для разрешения спора.

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  • Соревнования по кёрлингу

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  • Немецкая делегация на открытии Игр-2018

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  • Билет на олимпийские соревнования

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    7500 факелоносцев участвовали в эстафете Олимпийского огня

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    Автор: Мелани Ласт, Наталья Позднякова


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WADA послало российский спорт в нокаут на четыре года

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9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане стартовали зимние Олимпийские игры-2018. Сколько атлетов в них участвуют? Сколько медалей разыгрывается? Какие виды спорта представлены? Об этом галерея DW. (09.02.2018)  

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