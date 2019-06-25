 Глава немецкой делегации в ПАСЕ: Наша позиция по Украине остается неизменной | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 26.06.2019

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Европа

Глава немецкой делегации в ПАСЕ: Наша позиция по Украине остается неизменной

Немецкий политик Андреас Ник считает, что возвращение России в ПАСЕ пойдет на пользу российским гражданам.

Заседание парламентской ассамблеи Совета Европы

Заседание парламентской ассамблеи Совета Европы

В среду, 26 июня, в ПАСЕ состоится голосование по поводу процедуры обжалования полномочий делегации из РФ, на чем настаивал ряд депутатов. Глава немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник (Andreas Nick) в интервью DW рассказал о своей позиции по вопросу возвращения России.

Глава немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник

Глава немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник

DW: Господин Ник, вы возглавляете немецкую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы. Сейчас в Страсбурге обсуждается важная тема о возвращении в ПАСЕ российской делегации. Какова немецкая позиция по этому вопросу?

Андреас Ник: Немецкая делегация в согласовании с федеральным правительством на протяжении многих месяцев придерживается ясной и последовательной позиции. Наша позиция по таким вопросам, как аннексия Крыма, конфликты на востоке Украины и в акватории Керченского залива остается неизменной. Но мы считаем, что Россия должна оставаться членом Совета Европы со всеми правами и обязанностями. Особую роль при этом для нас играет обеспечение ста сорока миллионам россиян доступа в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). А также то, что Совет Европы должен выполнять свою роль форума для диалога и обмена мнениями по сложным проблемам между странами-участниками. И в этом плане  Российская Федерация является обязательным партнером.

- Итак, принципиальное решение уже принято, и сейчас речь идет о том, чтобы с ним согласились отдельные участники?

- Мы всю ночь вели дебаты и после многочасового марафона приняли решение об изменении правил процедуры. Российские коллеги могут уже сейчас принять участие в работе ПАСЕ. За это проголосовало значительное большинство делегатов - более двух третей. Были проведены очень острые и эмоциональные дебаты, особенно с коллегами из Украины, Грузии и Великобритании. Но в результате ассамблея приняла именно такое решение.

- Является ли возвращение российской делегации правильным шагом, несмотря на то, что Москва не предприняла ничего, чтобы выполнить требования ПАСЕ, повлекшие лишение ее права голоса?

- Я хочу еще раз повторить и подчеркнуть, что наша позиция по Крыму, Донбассу, Азовскому морю, ситуации с правами человека в РФ остается неизменной. Европа не изменила и свою санкционную политику. Но нельзя же всерьез предполагать, что исключением одной страны из Совета Европы можно обеспечить прогресс в решении этих вопросов. Я считаю, что Совет Европы имеет мандат сконцентрировать свою деятельность, в первую очередь, на защите прав человека и обеспечении принципов правового государства в условиях плюрализма и демократии. Поэтому очень важен как свободный доступ россиян к ЕСПЧ, так и доступ представителей Совета Европы, в частности, комиссара по правам человека на территорию России. Это одно из требований к российской делегации. Мы хотим использовать весь инструментарий Совета Европы, чтобы улучшить ситуацию с правами человека в России.

Российским коллегам уже на этой неделе предстоят трудные дебаты по поводу расследования убийства Бориса Немцова. В октябре ожидаются дебаты по поводу ситуации с расследованием крушения рейса МН17.

Разрешение же конфликтов вокруг Украины должно вестись в других форматах - в рамках Нормандского процесса, минских соглашений, ОБСЕ, ООН. Мы возлагаем надежды на активизацию Нормандского процесса еще в этом году после парламентских выборов в Украине.

- В немецких СМИ выражалось мнение, что возвращение России в ПАСЕ будет воспринято автократическими режимами как неправильный сигнал.

- Я придерживаюсь мнения, что в политике мы должны уделять внимание не символам, а конкретным действиям, которые приведут нас к достижению поставленных целей. Мне еще никто не смог объяснить, как может улучшиться ситуация в Крыму, Донбассе или в самой Российской Федерации, если мы вынудим Москву к выходу из Совета Европы. Напротив, я думаю, что это приведет к дальнейшему обострению ситуации между странами. Этот выход не поможет также оппозиции и гражданскому обществу в России. Конечно, здесь есть разные мнения. Но в последние месяцы я беседовал с многочисленными представителями российской оппозиции и гражданскими активистами, которые в большинстве просили нас, чтобы мы и в будущем обеспечили доступ россиян к ЕСПЧ. И этот довод сыграл очень важную роль для решения немецкой делегации.

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- Украина теперь грозит отзывом своей делегации из ПАСЕ. Как бы вы это прокомментировали?

- Я бы рассматривал это, как решение, достойное сожаления. Я думаю, что здесь последнее слово еще не сказано. Скоро пройдут парламентские выборы в Украине, Верховная рада без сомнения назовет новый состав делегации в ПАСЕ. И потом надо будет на свежую голову вернуться к этому вопросу. Я считаю, что выход Украины из ПАСЕ был бы большой ошибкой. Он означал бы упущенные шансы и повредил бы имиджу Украины. Но я думаю, что речь здесь, прежде всего, идет об эмоциях, конечно, вполне понятных. По прошествии некоторого времени и после выборов в Украине, возможно, ситуация будет выглядеть иначе.

- Могло ли решение о российской делегации быть частично обусловлено финансовыми вопросами?

- По вопросу финансовой ситуации у меня есть четкое мнение, что в случае потенциального сокращения поступлений мы должны компенсировать это каким-то другим образом. Совету Европы нужна такая финансовая надежность, при которой он бы в меньшей мере зависел от отказов вносить платежи со стороны отдельных стран, будь то Россия или Турция. Финансовые вопросы являются вторичными, речь идет о сохранении страны в организации, которая обеспечивает гражданам доступ к ЕСПЧ и предоставляет возможность интенсивного диалога на форуме Парламентской ассамблеи по критическим вопросам, затрагивающим Российскую Федерацию. Финансовый вопрос не был решающим для возвращения российской делегации в ПАСЕ.

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