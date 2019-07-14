Глава Мосизбиркома готов встретиться с независимыми кандидатами

Глава Мосизбиркома Валентин Горбунов готов лично принять кандидатов, недовольных тем, что их не допустили к регистрации на выборах в Мосгордуму. Об этом Горбунов заявил в эфире радиостанции "Это Москвы" в понедельник, 15 июля.

В то же время он назвал "провокацией" и "анархией" состоявшуюся днем ранее акцию поддержки независимых кандидатов, в которой, кроме прочих, участвовали баллотирующаяся в депутаты Мосгордумы, юрист Фонда Борьбы с коррупцией Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и член Совета депутатов муниципального округа Зюзино.



"Я не знаю, какая это была "встреча с избирателями" - это был марш от Пушкинской площади к мэрии, потом к нам. Затем начали разбивать палаточные лагеря. Это не публичная политика, а провокация", - заявил Горбунов. "Я думаю, что это не демократия, а анархия, и считаю, что надо действовать в рамках закона", - добавил он.

По словам Горбунова, он отказался принимать активистов потому, что они пришли в нерабочий день. "Я еще вчера заявил: пусть все приходят в понедельник и я приму. Кто им отказывает во встрече?"- сказал он.

Новая акция протеста на Трубной площади

Любовь Соболь, которой отказали в регистрации кандидатом под предлогом большого количества забракованных подписей, на своей странице в Twitter призвала активистов снова выйти на улицы. Ожидается, что очередная акция в поддержку независимых кандидатов состоится вечером 15 июля на Трубной площади в Москве.

В воскресенье в ходе встречи независимых кандидатов с избирателями около тысячи москвичей прошли маршем от Новопушкинского сквера до московской мэрии и позже - здания Мосизбиркома. Активисты требовали, чтобы глава Московской избирательной комиссии лично встретился с кандидатами от оппозиции, не допущенными до выборов, и объяснил, почему сотни отданных за них подписей были признаны недействительными. Вечером того же дня около 40 участников акции, дежуривших у здания Мосизбиркома, были задержаны полицией.

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