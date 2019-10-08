 Глава МОК передает WADA полное право на решение об участии РФ в Олимпиаде-2020 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.10.2019

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Мир

Глава МОК передает WADA полное право на решение об участии РФ в Олимпиаде-2020

Окончательное решение о допуске или недопуске спортсменов из РФ к Олимпиаде в Токио будут принимать WADA и спортивный арбитраж. Глава МОК Бах, по собственным словам, "доверяет WADA".

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) намерен оставить окончательное решение об участии спортсменов из РФ на Олимпиаде-2020 в Токио за Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Спортивным арбитражным судом (CAS). "Процедура передана в руки WADA и CAS, потому что правила изменились после Зимних игр 2018 года в Пхенчхане. Подробности мне неизвестны. Мы доверяем WADA", - заявил Бах в воскресенье, 13 октября, на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте.

Контекст

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Эксперты Всемирного антидопингового агентства нашли неточности в данных лаборатории и запросили у России уточнения по 31 вопросу. В WADA подтвердили получение ответа от Минспорта РФ. (09.10.2019)

В сентябре 2018 года WADA восстановило членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. Одним из условий восстановления в правах было предоставление российской стороной доступа к московской лаборатории, а также к ее информационной системе и опечатанным допинг-пробам.

Позднее у WADA возникли подозрения в фальсификации этих данных. Председатель комитета WADA по соответствию антидопинговому кодексу Джонатан Тейлор заявил, что из базы данных московской антидопинговой лаборатории была удалена часть информации о положительных допинг-пробах российских спортсменов. 8 октября министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что российская сторона направила WADA свои разъяснения. В свою очередь генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что ситуация с обвинениями со стороны WADA критическая. "Если сейчас получим новые, еще более тяжелые проблемы, то я не знаю, что нужно будет сделать, чтобы вытащить наш спорт из этой уже даже не ямы, а пропасти", - заявил Ганус.

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    Автор: Илья Коваль


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