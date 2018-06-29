 Глава МИД Эстонии потребовал остановить ″Северный поток-2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 02.07.2018

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Европа

Глава МИД Эстонии потребовал остановить "Северный поток-2"

В Таллинне считают, что новым газопроводом РФ хочет "проникнуть" в европейскую политику. Ранее Белый дом также поддержал идею сворачивания строительства газопровода.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство немецко-российского газопровода "Северный поток-2". По его мнению, высказанному в понедельник, 2 июля, газете Die Welt, газопровод - не экономический, а политический проект. "Это лишь рычаг, с помощью которого Россия проникнет в европейскую политику. ", - заявил Миксер, добавив, что в интересах ЕС остановить проект. Ранее США также поддержали идею об отмене строительства "Северного потока-2", в противном случае пригрозив санкциями. В Еврокомиссии опасаются, что новый газопровод может увеличить зависимость от российского газа.

Контекст

На переговорах канцлера в Вашингтоне речь пойдет о грозящей торговой войне между США и ЕС, немецких машинах, а также планах "Газпрома" и американских санкциях против российских олигархов. (26.04.2018)

Надо осознать, что "Газпрому" и "Нафтогазу" в любом случае придется договариваться о продолжении украинского транзита после 2019 года, предупреждает эксперт в сфере энергетики Роланд Гёц. (30.06.2018)

Газопровод, который должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующbм "Северным потоком", свяжет Россию и Германию в обход других восточноевропейских стран.

Противники "Северного потока-2" аргументируют свою позицию в том числе тем, что РФ вводом нового газопровода намерена воспрепятствовать доныне существующего транзиту газа через украинские сети, в результате чего Украина потеряет деньги, которые страна зарабатывает на транзите. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки газа через Украину будут продолжаться и после сдачи "Северного потока-2" в эксплуатацию, если это будет "экономически обосновано и целесообразно для всех участвующих сторон".

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  • Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович и комиссар ЕС по энергетике Мигель Ариас Каньете

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    Автор: Андрей Гурков


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