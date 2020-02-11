 Глава МИД Швейцарии не стал говорить про убежище Юрию Гаравскому | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 13.02.2020

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Беларусь

Глава МИД Швейцарии не стал говорить про убежище Юрию Гаравскому

Иньяцио Кассис, глава швейцарского МИДа, не ответил на вопрос о предоставлении убежища Юрию Гаравскому. Ранее экс-боец СОБРа признался в соучастии в убийствах критиков Лукашенко в конце 90-х.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, 13 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, 13 февраля

Глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис отказался отвечать на вопрос о предоставлении убежища в Швейцарии Юрию Гаравскому, передает корреспондент DW. "Не в моей сфере компетенции комментировать этот вопрос", - заявил Кассис 13 февраля на брифинге в Минске после встречи с главой белорусского МИДа Владимиром Макеем. 

Ранее Юрий Гаравский, бывший боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси, раскрыл свое местонахождение и сообщил, что попросил убежище в Швейцарии.

Гаравский признался в соучастии в убийствах критиков Лукашенко

В декабре 2019 года в эксклюзивном интервью DW Гаравский признался в том, что, будучи бойцом СОБРа, участвовал в похищениях и убийствах белорусских оппозиционных политиков, которые в конце 1990-х добивались отставки президента Александра Лукашенко. Гаравский рассказал, что эти убийства и похищения совершили бойцы СОБРа под руководством создателя отряда подполковника Дмитрия Павличенко. По словам Гаравского, застрелил оппозиционеров сам Павличенко.

Контекст

Боец белорусского "эскадрона смерти" рассказал DW, как участвовал в похищении и убийстве противников Лукашенко 20 лет назад. Тогда в Беларуси исчезли оппозиционеры Захаренко, Гончар и Красовский. (16.12.2019)

Юрий Гаравский утверждает, что тело экс-главы МВД Юрия Захаренко, бесследно исчезнувшего 7 мая 1999 года, было сожжено в крематории на Северном кладбище в Минске.

А тела экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, пропавших без вести 16 сентября 1999-го, были, по словам Гаравского, закопаны возле базы СОБРа под Бегомлем в 100 км от Минска. Экс-боец СОБРа считает, что высшие должностные лица Беларуси знали о похищениях и убийствах.

СК Беларуси возобновил расследование об исчезновении политиков

Слова Юрия Гаравского повторяют выводы спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновения белорусских оппозиционеров. После выхода интервью Гаравского Следственный комитет Беларуси продлил предварительное расследование дел об исчезновении Захаренко, Гончара и Красовского до 18 февраля 2020 года.

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    Автор: Александра Богуславская, Минск


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