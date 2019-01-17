 Глава МИД ФРГ уверен, что ″Северный поток-2″ уже не остановить | Новости из Германии о Германии | DW | 17.01.2019

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Германия

Глава МИД ФРГ уверен, что "Северный поток-2" уже не остановить

Санкции США могут вынудить западные фирмы выйти из проекта "Северный поток-2". Это, однако, не помешает России самостоятельно завершить сооружение газопровода, считает Хайко Мас.

Трубы для Северного потока-2

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) полагает, что сооружение спорного газопровода "Северный поток-2" из России в Германию уже не остановят даже санкции США. "Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к свертыванию проекта. В таком случае Россия реализует его в одиночку, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину", - сказал социал-демократический политик на дискуссионном форуме dpa "Politik-Talk" в Берлине, в четверг, 17 января.

Контекст

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс прокомментировал в интервью DW новые санкции, которые угрожают ввести США против фирм-участниц североевропейского газопроводного проекта. (11.01.2019)

Сохранение транзита российского газа в ЕС через территорию Украины будет удерживать Кремль от новых агрессивных шагов против Киева, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (21.12.2018)

Немецкие депутаты раскритиковали попытку давления Ричарда Гренелла на компании, занятые в проекте газопровода "Северный поток - 2". (14.01.2019)

Критики "Северного потока-2" опасаются, что после запуска нового газопровода Россия прекратит поставлять газ через Украину и тем самым лишит эту страну платы за транзит. В настоящее время при участии ЕС ведутся переговоры о сохранении украинского транзита. "Эти переговоры, однако, потеряют смысл, если США введут санкции, и россияне самостоятельно достроят газопровод", - предупредил Мас. 

Строительство газопровода "Северный поток-2" протяженностью в 1200 километров началось давно, почти треть газопровода уже проложена. Хотя США и целый ряд восточноевропейских стран не оставляют попыток остановить этот проект. Посол США в ФРГ Ричард Гренелл недавно разослал немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода, письма с угрозами санкций. Этот демарш вызвал возмущение в немецких политических кругах.

Хайко Мас в связи с этим отметил, что не его дело говорить послам, что им позволено, однако добавил, что "сами Соединенные Штаты должны решить, отвечает ли подобный стиль профилирования интересам США".

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    Автор: Андрей Гурков


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