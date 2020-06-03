Глава МИД ФРГ против изменения формата G7

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) выразил сомнение в том, что сейчас подходящее время для изменения формата G7 ("большая семерка"). "Я сомневаюсь в целесообразности создания еще одного промежуточного формата", - сказал он журналистам в среду, 3 июня, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что G7 – "очень устаревшая группа стран".

В конце минувшей недели Трамп объявил, что он перенесет саммит G7, который он планировал провести в июле, на сентябрь или еще более поздний срок и пригласит на расширенную встречу Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

Со своей стороны официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) напомнил, что изменение участников G7 возможно лишь по единодушному согласию. Он также подчеркнул, что причины, по которым Россия в свое время была исключена из G8, остаются в силе. Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году.

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