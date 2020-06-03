 Глава МИД ФРГ против изменения формата G7 | Новости из Германии о Германии | DW | 03.06.2020

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Германия

Глава МИД ФРГ против изменения формата G7

Хайко Мас не согласился с предложением Трампа пригласить на расширенную встречу G7 и Россию. Официальный представитель правительства ФРГ Зайберт сказал, что причины, по которым Россию исключили из G8, остаются в силе.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) выразил сомнение в том, что сейчас подходящее время для изменения формата G7 ("большая семерка"). "Я сомневаюсь в целесообразности создания еще одного промежуточного формата", - сказал он журналистам в среду, 3 июня, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что G7 – "очень устаревшая группа стран".

В конце минувшей недели Трамп объявил, что он перенесет саммит G7, который он планировал провести в июле, на сентябрь или еще более поздний срок и пригласит на расширенную встречу Австралию, Россию, Южную Корею и Индию.

Со своей стороны официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) напомнил, что изменение участников G7 возможно лишь по единодушному согласию. Он также подчеркнул, что причины, по которым Россия в свое время была исключена из G8, остаются в силе. Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году.

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    Остановись, мгновенье...

    Это фото стало хитом соцсетей, едва появившись в Twitter-аккаунте официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Снимок сделал официальный фотограф германского правительства Йеско Денцель (Jesco Denzel), лауреат прошлогоднего World Press Photo в одной из номинаций. Но взгляд на сцену переговоров лидеров G7 заметно различается в зависимости от перспективы его автора...

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Трамп в центре переговоров

    Например, на фотографии, которую чуть раньше Зайберта выложила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в центре событий американский президент Дональд Трамп, а не Ангела Меркель (Angela Merkel). Здесь уже кажется, что это он задает тон дискуссии.

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Итальянский взгляд: от Трампа только прическа

    А вот на фотоснимке, сделанном пресс-службой премьер-министра Италии Джузеппе Конте, Трампа вообще почти нет - разве что краешек его прически. Зато в кадр попала Тереза Мэй, которую совсем не видно на разлетевшейся по интернету "немецкой" фотографии. Сам итальянский премьер здесь сосредоточенно вчитывается в проект коммюнике в окружении коллег.

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Тон задает Макрон

    "После долгого рабочего дня и очень прямого диалога согласуем амбициозный документ", - твитнул французский президент Эмманюэль Макрон, добавив это фото. Здесь уже он с помощью слов и жестов активно объясняет что-то другим мировым лидерам, которые внимательно слушают.

  • переговоры лидеров стран G7

    Главное фото саммита G7: так ли все однозначно?

    Расслабленная атмосфера?

    А это версия официального фотографа канадского премьера Джастина Трюдо Адама Скотти. Вероятно, снимки Скотти и его немецкого коллеги Йеско Денцеля разделяют лишь считанные секунды или минуты, но настроение фото разительно отличается. Меркель и Трюдо смеются, а Трамп выглядит как минимум открытым к беседе.

    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


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