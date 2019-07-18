 Глава МИД ФРГ призвал Россию освободить украинских моряков | Новости из Германии о Германии | DW | 18.07.2019

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Германия

Глава МИД ФРГ призвал Россию освободить украинских моряков

В конфликте на востоке Украины настало время для конструктивного вклада всех сторон, заявил Хайко Мас на встрече с Сергеем Лавровым под Бонном. Он выразил надежду на то, что перемирие в Донбассе будет соблюдаться.

Сергей Лавров и Хайко Мас

Сергей Лавров и Хайко Мас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) на следующий день после продления срока ареста для 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, вновь призвал Россию освободить этих людей, которых Украина считает военнопленными. В конфликте вокруг Украины "настал момент для конструктивного вклада всех сторон", и, "по мнению Германии, сюда относится и освобождение украинских моряков", сказал Мас в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Кёнигсвинтере под Бонном в четверг, 18 июля.

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По словам Маса, в украинском конфликте сейчас налицо "позитивные сигналы". Германский министр выразил надежду на то, что вступающее в силу в воскресенье бессрочное перемирие в Донбассе "будет соблюдаться, окажется прочным, и мы достигнем прогресса в деле выполнения минских соглашений". В прошлом договоренности о прекращении огня на востоке Украины слишком часто оказывались безрезультатными, констатировал он.

"Петербургский диалог" под Бонном

Мас и Лавров провели переговоры перед открытием ежегодной конференции форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог", которая в нынешнем году проходит в Кёнигсвинтере под Бонном. Это первый случай с начала кризиса вокруг Украины, когда главы МИД ФРГ и России участвуют в церемонии открытия "Петербургского диалога".

Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с Масом по итогам переговоров, выразил мнение, что новое руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским будет стремиться к выполнению минских соглашений. При этом он не поддержал предложение Зеленского о подключении к нормандскому формату США и Великобритании. "Мы исходим из того, что формат согласован. Формат имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, и важно не распылять внимание", - сказал Лавров.

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