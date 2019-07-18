Глава МИД ФРГ призвал Россию освободить украинских моряков

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) на следующий день после продления срока ареста для 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, вновь призвал Россию освободить этих людей, которых Украина считает военнопленными. В конфликте вокруг Украины "настал момент для конструктивного вклада всех сторон", и, "по мнению Германии, сюда относится и освобождение украинских моряков", сказал Мас в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Кёнигсвинтере под Бонном в четверг, 18 июля.

По словам Маса, в украинском конфликте сейчас налицо "позитивные сигналы". Германский министр выразил надежду на то, что вступающее в силу в воскресенье бессрочное перемирие в Донбассе "будет соблюдаться, окажется прочным, и мы достигнем прогресса в деле выполнения минских соглашений". В прошлом договоренности о прекращении огня на востоке Украины слишком часто оказывались безрезультатными, констатировал он.

"Петербургский диалог" под Бонном

Мас и Лавров провели переговоры перед открытием ежегодной конференции форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог", которая в нынешнем году проходит в Кёнигсвинтере под Бонном. Это первый случай с начала кризиса вокруг Украины, когда главы МИД ФРГ и России участвуют в церемонии открытия "Петербургского диалога".

Сергей Лавров, выступая на совместной пресс-конференции с Масом по итогам переговоров, выразил мнение, что новое руководство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским будет стремиться к выполнению минских соглашений. При этом он не поддержал предложение Зеленского о подключении к нормандскому формату США и Великобритании. "Мы исходим из того, что формат согласован. Формат имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, и важно не распылять внимание", - сказал Лавров.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Прошитые пулями Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Брошенные дома Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Аварийный ремонт Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Оставаться или бежать? На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Пришла зима В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Жизнь на чемоданах Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях. Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов

