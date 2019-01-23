Глава МИД ФРГ призвал Россию к прозрачности в истории с ракетой 9М729

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Россию к большей открытости в истории с крылатой ракеты 9М729. "Только лишь посмотреть на ракету будет недостаточно", - заявил министр в среду, 23 января, после встречи с главой Госдепартамента Майком Помпео в Вашингтоне.

Ранее Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты 9М729, из-за которой США выходят из Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако представители США, НАТО и Евросоюза от посещения брифинга воздержались.

Как подчеркнул Хайко Мас, демонстрации ракеты далеко не достаточно. По словам главы германского МИДа, существуют четкие требования того, как в действительности должна выглядеть открытость. "До настоящего момента Россия не была готова обеспечить полную прозрачность. Ожидания все еще актуальны, и ход по-прежнему за Россией", - заявил Мас.

Спор вокруг ракеты 9М729

Претензии к ракете 9М729 заключаются в том, что она способна летать на расстояние больше 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ракету таким количеством топлива, чтобы она не могла преодолеть 500-километровый рубеж. Вашингтон готовится приостановить выполнение ДРСМД уже 2 февраля.

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