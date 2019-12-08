Глава МИД ФРГ призвал Россию к компромиссу по Донбассу

Перед открытием саммита в "нормандском формате" министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал Россию пойти навстречу Украине в поисках политического решения по Донбассу. "Президент Украины Владимир Зеленский сделал явный шаг вперед в вопросе демилитаризации, теперь мы, естественно, ожидаем того же от России", - сказал Мас в интервью радиостанции Deutschlandfunk в понедельник, 9 декабря.

Немецкий министр выразил надежду на то, что обе стороны продемонстрируют готовность предпринять решительные шаги для достижения прочного мира на востоке Украины. Мас отметил, что Россия должна быть заинтересована проявить готовность к миру и в международном плане, поскольку, как пояснил глава МИД ФРГ, отношения между Европой и Россией в значительной степени зависят от того, как будет развиваться ситуация с урегулированием конфликта вокруг Украины.

Европейские дипломаты наст роены скептически

Встреча в "нормандском формате" с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и президентов России и Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится во вторую половину дня 9 декабря. Со времени прихода к власти в Украине Зеленского в урегулировании конфликта в Донбассе произошли подвижки - разведение войск и обмен пленными и арестованными.

Европейские дипломаты, однако, сомневаются в том, что Путин проявит готовность к компромиссу на переговорах в Париже.

В результате конфликта на востоке Украины погибли уже около 13 тысяч человек. Из-за поддержки Москвой сепаратистов в Донбассе и аннексии Крыма страны ЕС и США ввели санкции против России.

Смотрите также:

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Переговоры за закрытыми дверями Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Встреча контактной группы В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Война нервов Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине В ожидании результатов На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Разногласия между Россией и Украиной После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Сепаратисты отказались подписывать соглашение Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Стороны пришли к согласию В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои. Автор: Ирина Шпаковская

