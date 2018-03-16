Глава МИД ФРГ почтит в Польше память жертв Варшавского восстания

Министр иностранных дел Хайко Мас (Heiko Maas) в среду, 31 июля, прибыл в столицу Польши для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Варшавского восстания. В их числе - церемония у памятника Варшавскому восстанию, в которой также будет участвовать глава МИД Польши Яцек Чапутович. 1 августа Мас и Чапутович возложат цветы к памятнику жертвам резни в варшавском районе Воля и посетят Музей Варшавского восстания. Кроме того в ходе двухдневного визита Мас проведет переговоры с польским президентом Анджеем Дудой.

Нынешний глава немецкой дипломатии стал первым за последние 15 лет членом немецкого правительства, который примет участие в торжествах по случаю годовщины Варшавского восстания, отмечает агентство dpa. В 2004 году в Варшаву на 60-летний юбилей этого важного для поляков события прибыл тогдашний канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder).

Президент Дуда вручил госнаграды

Памятные мероприятия в Варшаве начались еще 29 июля в районе Жолибож, месте первых боевых действий участников восстания против нацистских оккупантов. Представители властей Варшавы, обеих палат парламента Польши, а также ветераны Второй мировой войны возложили цветы к памятнику бойцам Армии Крайовой - вооруженных формирований польского подполья.

На следующий день президент Дуда вручил Ордена возрождения Польши бывшим участникам восстания, сотрудникам Музея Варшавского восстания, а также журналистам и другим людям, которые популяризируют знания об этом событии.

Варшавское восстание началось 1 августа 1944 года и длилось 63 дня - до 3 октября, его участники в итоге были вынуждены капитулировать. В боях погибли более 10 тысяч повстанцев и 17 тысяч попали в плен. В Польше Варшавское восстание считают символом борьбы за свободу и независимость.

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