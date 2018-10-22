Глава МИД ФРГ обратится к НАТО для сохранения Договора о РСМД

Договор о РСМД затрагивает жизненно важные интересы Европы, указал министр иностранных дел Германии. Ради его сохранения Берлин готов воздействовать на Москву, заявил Мас.
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) намерен прибегнуть к помощи Североатлантического альянса, чтобы избежать выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью газетам медиагруппы Funke, опубликованном во вторник, 23 октября.
Затрагивающее "жизненно важные интересы Европы" соглашение необходимо поставить "во главу повестки дня НАТО", отметил министр. Он особо выделил намерение Берлина использовать для сохранения договора все доступные дипломатические средства - в том числе "воздействие на Россию". "Мы не готовы запускать новую гонку вооружений", - подчеркнул Мас.
Взаимные обвинения в нарушении ДРМСД
19 октября собеседники газеты The New York Times сообщили о намерении президента США Дональда Трампа "в предстоящие недели" утвердить решение о выходе Соединенных Штатов из Договора о РСМД. Москва "не придерживается духа соглашения", заявил президент. При этом Трамп считает, что в договор "должен быть включен" Китай.
США обвиняют Россию в нарушении соглашения из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении договора, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
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