 Глава МИД ФРГ не может вылететь из Мали из-за поломки самолета | Новости из Германии о Германии | DW | 01.03.2019

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Германия

Глава МИД ФРГ не может вылететь из Мали из-за поломки самолета

Возвращение Хайко Маса из Бамако в Берлин отложено до 1 марта, сообщила представитель МИД Германии. Ранее неисправности самолетов затронули президента и канцлера ФРГ.

Хайко Мас у правительственного самолета (фото из архива)

Хайко Мас у правительственного самолета (фото из архива)

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) в четверг, 28 февраля, не смог вылететь из столицы Мали Бамако из-за поломки правительственного самолета Airbus A319. Представитель германского МИДа сообщила, что возвращение главы внешнеполитического ведомства в Берлин отложено до 1 марта.

Сам министр спокойно воспринял задержку, отметив, что уже налетал "более 300 тысяч километров без поломок". В ходе поездки по западноафриканским странам Мас ранее посетил Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне. В Мали глава МИД ФРГ особо выделил "решающий вклад" в мирный процесс германских военнослужащих, участвующих в европейской миссии EUTM. Им "необходимо современное оборудование для выполнения своих задач в подобной небезопасной обстановке", подчеркнул министр.

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Проблемы с правительственными лайнерами в Германии

Инцидент с воздушным судном Маса - не первый случай неполадок на правительственных бортах. Так, например, в ноябре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пропустила открытие саммита "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе из-за "сбоя электронных систем" в правительственном самолете.

В январе министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер (Gerd Müller) был вынужден изменить программу своего зарубежного турне по странам южной Африки из-за поломки правительственного лайнера Global 5000.

В том же месяце вылет правительственного самолета "Теодор Хойс" с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) из Эфиопии был отложен, причиной чему стали неполадки в системе подачи сжатого воздуха.

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    Автор: Дирк Кауфманн, Наталья Позднякова


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