Глава МИД ФРГ надеется на прогресс в урегулировании в Донбассе

Динамика, исходящая от победы Зеленского на президентских выборах в Украине, дает шанс на выход из тупика, полагает Хайко Мас. Вместе с французским коллегой Ле Дрианом он встречается в Киеве с новым главой Украины.
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) надеется, что смена власти в Украине придаст новые импульсы процессу мирного урегулирования в Донбассе. "Людям на востоке Украины нужен, наконец, мир. Динамика, исходящая от выборов на Украине, может дать шанс на выход из тупика и воплощение в жизнь минских соглашений", - сказал он в четверг, 30 мая, перед вылетом в Киев, где позднее вместе с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом он встретится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.
Масс выразил готовность вместе с Ле Дрианом содействовать мирному урегулированию в Донбассе по мере сил. "Мы также призовем Россию внести свой конструктивный вклад", - добавил он.
Вооруженный конфликт на востоке Украины между украинскими силовиками и пророссийскими сепаратистами, получающими поддержку от Москвы, продолжается с 2014 года. Заключенные в Минске соглашения, направленные на урегулирование этого конфликта, пока не дали результатов.
Германия и Франции пытаются посредничать между Украиной и Россией с самого начала вооруженного противостояния в Донбассе. Последняя встреча в рамках так называемого "нормандского формата" состоялась уже почти год тому назад.
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